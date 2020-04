Scheana Shay révèle la chose «injuste» de travailler à Sur

Scheana Shay reconnaît le travail acharné de tous ceux qui travaillent vraiment à temps plein chez Sur.

Alors qu’elle et le reste du “Règles de Vanderpump” la distribution met encore des heures dans les bars et restaurants de Lisa Vanderpump, il y a tout un personnel hors caméra qui maintient les roues en mouvement.

Apparaissant sur Gretchen Rossi et Slade Smiley Knot Too Taboo podcast cette semaine, Shay a décomposé ce qui se passait réellement dans les coulisses:

“Jax, Sandoval et Ariana sont presque tous les ans des barmans invités”, a-t-elle expliqué. “Ce n’est pas réaliste d’avoir des gens qui ont été sur une émission de télévision pendant 8 ans travaillent vraiment un quart de 8 heures dans un restaurant.”

“C’est aussi, et nous l’avons dit au cours des 4 dernières années, les quatre premières saisons que nous travaillions vraiment à plein temps”, a-t-elle ajouté.

Même après toutes ces années, les étoiles de la piscine font des pourboires avec le reste du personnel. Selon une récente Variété pièce, les membres de la distribution d’origine gagneraient 500 000 $ par saison, en plus de ce qu’ils retirent d’apparitions promotionnelles et d’autres entreprises.

“Je l’ai présenté à tout le monde, que se passe-t-il si nous aimons un quart de travail modifié parce que nous faisons maintenant de l’argent à l’extérieur du restaurant, mais pas tous ceux qui travaillent dans le restaurant”, a déclaré Shay.

“Comme il est injuste que nous soyons ici à demi-cul et c’est comme si j’étais occupé à prendre des photos et à avoir des conversations pendant que d’autres personnes regardent mes tables et que je gagne le même montant d’argent”, a-t-elle ajouté. “Ce n’est pas juste.”

Dans l’interview complète, Shay révèle également plus de secrets de spectacles, parle de ses ex et de son petit ami actuel Brock Davies. Vérifiez le ici!