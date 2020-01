Schitt’s Creek Cast Talks Movie Suite, Dan Levy’s Coming Out, Mise à la terre chaque week-end

Au milieu de sa dernière saison, la distribution du bijou comique acclamé par la critique “Schitt’s Creek” a convergé vers le club-house d’Andy Cohen pour une véritable discussion libre sur tout ce qui concerne Schitt et Levy.

L’émission a été conçue par Dan Levy, qui l’a développée avec son père Eugene (les deux sont répertoriés comme co-créateurs) et a été largement inspirée par la télé-réalité, avec son histoire de ce qui arrive à une famille riche quand ils perdent tout et doivent reconstruire leur vie à partir de zéro.

Ils ont été rejoints sur “Watch What Happens Live” par l’ancienne partenaire de la scène “SCTV” d’Eugene, Catherine O’Hara, qui joue sa femme dans la série, et Annie Murphy, qui joue leur fille.

Un tube dormant du Canada, diffusé sur la chaîne de télévision Pop Pop aux États-Unis, “Schitt’s Creek” est devenu un chouchou critique au cours de ses dernières saisons, gagnant en popularité et en audience même s’il se rapproche de son dernier épisode après six saisons. Alors pourquoi y mettre fin? Et cela signifie-t-il que nous en avons fini avec la famille Rose?

La suite de Schitt

“Nous ne voulions pas y mettre fin”, a déclaré Dan à Andy. “L’émission s’est en quelque sorte terminée d’elle-même.” C’est quelque chose que vous devez respecter, car Dan et Eugene ont simplement décidé de sortir de leurs conditions lorsque leur histoire a été racontée. Cela dit, Dan fait plus que laisser la porte ouverte pour la possibilité d’un suivi.

“J’espère que l’idée de quelque chose de substantiel me viendra dans les prochaines années et que nous pourrons tous jouer à nouveau”, a-t-il déclaré. “Parce que nous nous sommes tellement amusés. Alors je vais aller de l’avant et dire oui, essayons de trouver quelque chose à faire.”

C’est une excellente nouvelle pour “Schitt’s Creek” et remarquable, encore une fois, pour l’intégrité dont Dan fait preuve. Il serait facile de surfer sur la vague montante des distinctions que la série reçoit actuellement dans une autre saison ou un film possible, mais Dan insiste pour attendre que la bonne idée se présente. Et il n’a pas peur d’admettre qu’il n’est pas là en ce moment.

En ce qui concerne la série elle-même, tout le monde a convenu que la fin est assez spéciale, mais pour éviter les spoilers, un appelant leur a gracieusement demandé de partager ce qui n’allait pas être vu.

De façon hilarante, Dan avait une réponse à cette étrange question. “Nous avons organisé un incendie dans un motel”, a-t-il expliqué à propos de l’endroit où la famille Rouse a fini par vivre après avoir perdu sa fortune. “Curieusement, cela n’a pas fonctionné. Nous n’avons pas fini avec ça, une sorte de triste fin.”

Schitt’s Coming Out

Quant à ce qui se passe, O’Hara a rapidement déclaré que le premier et le dernier épisodes étaient collectivement ses favoris de la série, Dan décidant finalement que la finale de la série est le meilleur épisode à ce jour. Mais sa deuxième place est celle qui est en fait la préférée d’Eugène; l’épisode où il sort à ses parents.

Cela a conduit à une discussion sur la façon dont cela s’est passé dans la vie réelle lorsque Dan est sorti avec ses parents, et cela a beaucoup différé. En fait, la mère de Dan a eu la grâce de lui enlever ce stress et cette anxiété à l’âge de 18 ans.

“Je crois que c’est maman qui vient juste de dire:” D’accord, tu es gay? “”, A déclaré Eugene.

“Elle l’a fait,” acquiesça Dan. “Ma mère m’a demandé un déjeuner un jour et j’ai dit oui. Elle a toujours su. Ma mère et moi avions une relation très étroite dans ce sens. J’avais presque l’impression qu’elle savait que j’étais prête.” Elle et Eugene le savaient depuis longtemps et avaient décidé d’attendre qu’il soit prêt, mais Eugene dit que sa femme était tout simplement fatiguée d’attendre.

Panneau d’affichage de Schitt

F * ck oui nous l’avons fait. Brillez, mes amis. Je suis très reconnaissant envers @poptv et @cbc et leur soutien à cette campagne que mon moi adolescent n’aurait jamais rêvé d’être vrai. ✌🏼❤️😘 pic.twitter.com/FeXqoE8WVv

– dan levy (@danjlevy) 18 décembre 2019

L’une des lumières les plus brillantes de toute cette expérience pour Dan, et toute l’émission, est le soutien qu’ils ont obtenu de leur réseau américain, Pop TV. “En fin de compte, cela se résume à des réseaux soutenant ces voix et ces histoires”, a-t-il déclaré.

Et dans une énorme démonstration de soutien, le réseau a lancé un panneau d’affichage massif de deux étages sur Sunset Boulevard pour promouvoir la sixième et dernière saison de l’émission à succès. Il présente un baiser intime entre le personnage de Dan, David, et son fiancé à l’écran Patrick (Noah Reid).

“Je ne pourrais pas être plus fier de notre réseau en termes de montage, car la plupart des réseaux ne monteraient pas ces panneaux d’affichage”, a déclaré Dan. “C’est un fait.”

Parler de la façon dont ce fut un “grand moment” pour voir ce genre d’acceptation publique de l’amour gay autour d’un spectacle qu’il a créé est quelque chose que Dan n’aurait jamais imaginé grandir. C’est pourquoi il a dit qu’il avait poussé si fort pour cela, et était tellement reconnaissant de le voir se réunir.

“Je pense que notre émission a finalement été une expression d’amour dans toutes ses itérations et je pense que célébrer cette dernière saison avec un panneau d’affichage géant à deux étages de deux hommes qui s’embrassent sur Sunset Blvd. est le geste le plus dur que nous aurions pu faire. ,” il a dit.

Schitt’s Grounded

Enfin, Andy Cohen a opposé père à fils pour voir à quel point Eugene et Dan étaient similaires, et les résultats étaient assez précis, avec une révélation plutôt surprenante. Qui aurait pensé que Dan était un mauvais garçon en grandissant.

Ou peut-être qu’Eugene était trop strict. Lorsqu’on lui a demandé de classer sa sévérité sur une échelle de un à dix, Eugene s’est donné un huit assez dur, mais Dan l’a augmenté notamment à neuf et demi.

“J’étais cloué au sol chaque week-end”, a-t-il expliqué. “Et je me souviens d’avoir été un gamin, il y a des gamins dans la rue qui prennent une tonne de drogue. Et je suis rentré avec 15 minutes de retard.”

Alors, comment Eugène a-t-il justifié la dureté de ses punitions? “Nous n’avions rien d’autre à faire”, a-t-il dit en haussant les épaules.

C’est peut-être la prochaine série qu’ils devraient développer ensemble. Appelez-le “The Good Kid” ou quelque chose. Et pendant qu’ils développent cela, peut-être que l’idée de la suite de “Schitt” frappera et nous pourrons aussi obtenir le film.

D’accord, nous l’admettons. Nous subissons déjà des retraits et la série a encore 11 épisodes à parcourir.

“Schitt’s Creek” est diffusé le mardi à 21 h. ET sur Pop TV.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

26e SAG Awards annuels: The Good, Bad & WTF Fashion