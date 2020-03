Scott Disick vend des vêtements «Lavez-vous les mains» malgré la peur des coronavirus

Vendredi, la marque de mode de Scott Disick a publié une ligne de vêtements qui semble répondre à l’épidémie de coronavirus.

La star de “Keeping Up With the Kardashians” est la fondatrice et directrice créative de Talentless, qui vend des T-shirts et des sweats à capuche arborant la phrase “Please Wash Your Hands” écrite en caractères gras.

“Je viens de tomber sur @talentless, alors achetez-les avant qu’ils ne soient épuisés”, a écrit Disick sur ses histoires Instagram aux côtés de photos des vêtements, y compris l’un d’un sweat à capuche porté par un modèle debout sur une Rolls Royce. “Vente rapide et pourrait bientôt se vendre!”

Les offres unisexes en édition limitée sont disponibles en blanc, noir et marron et sont au prix de 49 $ pour les t-shirts et 129 $ pour les sweats à capuche.

“Vous pourrez remercier le seigneur plus tard et vous laver les mains”, a déclaré Disick dans un communiqué, faisant référence à son surnom.

L’ex-Kourtney Kardashian et père de Mason, Penelope et Reign a fondé Talentless en 2018.

La sortie de la ligne de vêtements intervient au milieu des préoccupations persistantes de l’épidémie de COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus.

Selon de récents rapports des médias, plus de 100 000 personnes ont été infectées par le virus dans le monde, avec un nombre de morts atteignant plus de 3 400.

Aux États-Unis seulement, il y a plus de 300 cas avec 17 décès attribués au coronavirus, selon Le New York Times.

Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent que l’une des meilleures techniques pour prévenir la propagation du virus consiste à se laver les mains correctement.

Le virus passe le plus souvent entre “des personnes en contact étroit” via “des gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue”, selon le CDC.

Les symptômes – notamment fièvre, toux et difficultés respiratoires – surviennent généralement entre deux et 14 jours après l’exposition.

L’Organisation mondiale de la santé recommande ces sept étapes pour bien se laver les mains:

Mouiller les mains et appliquer suffisamment de savon liquide pour créer une bonne mousse.

Frottez les paumes ensemble.

Frottez le dos des mains.

Reliez vos doigts.

Coupe tes doigts.

Nettoyez les pouces.

Frottez les paumes avec vos doigts.

