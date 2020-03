Scott Disick vend des vêtements pour se laver les mains au milieu d’une épidémie de coronavirus

2020-03-07 23:30:06

La star de la télé-réalité Scott Disick vend des vêtements en utilisant le slogan “S’IL VOUS PLAÎT LAVEZ-VOUS LES MAINS”.

Scott Disick vend des vêtements en utilisant le slogan “S’IL VOUS PLAÎT LAVEZ-VOUS LES MAINS” au milieu du coronavirus en cours.

La marque de mode Talentless de la star de la télé-réalité, âgée de 36 ans, a produit une gamme de sweats à capuche et de T-shirts avec cette phrase, qui semble être liée à la nouvelle crise de santé.

Les hauts en édition limitée sont disponibles en quatre couleurs différentes – blanc, noir, camel et bleu soir – avec les sweats à capuche à 129 $ et les t-shirts à 49 $.

Scott – qui a fondé la marque de mode en 2018 – a également promu les nouveaux produits sur ses comptes de médias sociaux.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a écrit sur sa page Twitter: “LAVEZ-VOUS LES MAINS– Presque épuisé dans les 24 heures !! Il ne reste que quelques tailles, nous ne réapprovisionnerons pas !! (sic)”

Le coronavirus est originaire de Chine en décembre et jusqu’à présent, près de 3 500 décès ont été enregistrés dans le monde.

Pendant ce temps, Sofia Richie a récemment révélé qu’elle était “très heureuse” dans sa relation avec Scott.

La mannequin de 21 ans a insisté sur le fait qu’elle se contentait incroyablement de sortir avec la star de la télé-réalité, et a également révélé qu’elle faisait de son mieux pour ignorer les critiques de leur romance.

Interrogée sur la façon dont elle réagit à la négativité entourant leur relation, Sophia – qui sort avec Scott depuis 2017 – a déclaré: “Cela ne me dérange pas parce que je suis très heureuse. Pourquoi devrais-je laisser quelqu’un du milieu de nulle part ruiner cela pour moi? Je me fiche de ce que les gens pensent. ”

Sofia a également insisté sur le fait qu’elle entretenait de bonnes relations avec l’ex-petite amie de Scott, Kourtney Kardashian, qui est la mère de ses trois enfants – Mason, 10 ans, Penelope, sept ans, et Reign, cinq ans.

La beauté blonde – qui est la fille de la star de la musique Lionel Richie – a déclaré: “Je veux dire, sois juste gentil. Il n’y a aucune raison de ne pas être gentil.”

