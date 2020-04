‘Scott Pilgrim vs. the World’ ne devrait pas avoir de suite, malgré l’intérêt de Michael Cera

Parfois, même les films qui semblent se diriger vers le succès des superproductions ne parviennent pas à trouver un public grand public. Ce fut certainement le cas en 2010 lorsque Scott Pilgrim vs. the World du réalisateur Edgar Wright est sorti en salles. Basé sur la célèbre série de bandes dessinées de Bryan Lee O’Malley, le film semblait sur mesure pour la communauté des geek.

Et tandis que Scott Pilgrim vs. the World n’a gagné que 47 millions de dollars, il a finalement développé un culte. À l’approche du 10e anniversaire du film, la star Michael Cera a été interrogée sur son intérêt pour une suite. Bien que ses commentaires aient peut-être excité les fans, une suite de Scott Pilgrim vs. the World pourrait en fait être une idée terrible.

Michael Cera à la première de «Scott Pilgrim vs. the World» | Michael Tran / FilmMagic

“Scott Pilgrim vs. the World” a développé un culte dévoué après

Avec le recul, il est facile de voir pourquoi le film de Wright n’a pas pénétré le grand public. Le style de signature du réalisateur a toujours été plus niche que grand public. Et Scott Pilgrim vs. the World était une propriété auparavant uniquement connue des fans fidèles. En outre, le rythme frénétique du film et son humour absurde pourraient ne pas fonctionner aussi bien pour les non-initiés.

Pourtant, l’histoire – qui se concentre sur la quête de Scott (Cera) pour vaincre les ex de son nouvel amour (Mary Elizabeth Winstead) – a beaucoup à dire sur la maturité, les relations et la responsabilité. Les téléspectateurs doivent simplement être disposés à le voir à travers le monde certes hyper stylisé et fantastique de Wright. Ceux qui ont déjà un faible pour le rock indépendant et les jeux vidéo sont en prévente.

Dans la décennie qui a suivi sa sortie, Scott Pilgrim vs. the World est devenu un favori des fans. Cela est en partie dû à son humour ironique, ses thèmes profonds et son ton farfelu sans vergogne. Mais son casting est aussi une légende. Chris Evans, Brie Larson, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Mae Whitman, Kieran Culkin et Brandon Routh apparaissent tous dans des rôles clés.

Michael Cera et Mary Elizabeth Winstead sont ouverts à une suite

Ce casting d’ensemble semble également être la principale raison pour laquelle Cera serait intéressé à poursuivre une suite. Alors que le 10e anniversaire approche à grands pas, ComicBook.com a récemment rencontré l’acteur pour évaluer son intérêt à reprendre le rôle. Et il ne semble pas que Cera ait peur de revisiter le matériel.

Pour moi, ce «bien» signifierait simplement être à nouveau dans ce groupe. C’était un si grand groupe. Heureusement, nous nous réunissons tous, et c’était vraiment comme un grand groupe ou quelque chose comme ça et nous avons tous adoré être ensemble et cela se produit, de moins en moins. … C’est 10 ans plus tard, donc évidemment, la vie, pour tout le monde, fait son propre truc. Si cela signifiait que tout le monde passe encore un peu de temps, j’adorerais ça. Espérons que ce soit le 10e anniversaire, cela nous donnera une excuse pour nous réunir.

Par les sons de celui-ci, Cera serait tout aussi satisfait d’une réunion de casting qu’une suite réelle. Si le Comic-Con 2020 de San Diego n’avait pas été annulé, les fans auraient peut-être pu compter sur un panel de toutes sortes. Mais en l’état, peut-être que Cera et sa société seraient au moins disposés à organiser une sorte de fête de surveillance virtuelle.

Mais le film d’Edgar Wright est-il mieux sans un deuxième versement?

Cera n’est pas le seul ancien de Scott Pilgrim vs. the World à vouloir revenir pour une suite. Winstead est également prêt à revenir sous le nom de Ramona Flowers. L’actrice Birds of Prey est particulièrement curieuse de voir où se trouvent maintenant les trentenaires du premier film dans la trentaine. Pourtant, la curiosité de Winstead révèle exactement pourquoi une suite ne fonctionnerait pas.

Scott Pilgrim vs. the World est, en son cœur, une histoire de passage à l’âge adulte pour Scott. Une fois que ce changement s’est produit (dans une fin poignante, rien de moins), le crochet qui maintient ensemble les règles rapides du jeu disparaît. Les critiques du film l’accusent de privilégier le style à la substance. Et avec peu de piste narrative à gauche – le film couvre toutes les bandes dessinées d’O’Malley – il pourrait se consacrer à cela.

Dans une interview de 2010, Wright a évoqué la perspective d’une suite. Même lui a concédé qu’il n’y avait plus d’histoire à raconter. Grâce à Baby Driver, le réalisateur a créé sa propre franchise (à succès commercial). Et le casting de Scott Pilgrim vs. the World est certainement occupé. Autant les fans adorent le film, mieux c’est que le classique culte moderne qu’il est devenu.