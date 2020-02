Scream 3 a 20 ans: entretien avec Parker Posey

Ghostface l’a peut-être retirée, mais Parker Posey’s Jennifer Jolie – née Judy Jergenstern – vit toujours comme l’une des “Crier” meilleurs personnages de la franchise.

La série déjà méta est allée au-delà de “Scream 3”, qui a trouvé le tueur en série masqué choisissant des acteurs impliqués dans la réalisation de “Stab 3”, un film inspiré des événements des films précédents. Le personnage de Posey était l’actrice jouant la version à l’écran de Gale Weathers, Courteney Cox’s journaliste impitoyable.

Lors de la première du film il y a 20 ans aujourd’hui, le travail de Posey dans le film a été salué comme l’un de ses points forts, malgré la suite qui a eu plus de mal avec les critiques et les fans. Alors, pour célébrer son anniversaire, qui de mieux en parler que Posey elle-même, non?

“Tout d’abord, je suis heureux d’entendre qu’elle est bien-aimée en ligne”, a commencé Posey avec enthousiasme dans une interview réalisée avec TooFab par e-mail. “Je pense que les fans aiment le rôle parce que j’étais drôle et irrévérencieux. Et aussi, voir Gale doublé par une actrice jouant ses couches supplémentaires pour le plaisir de la dernière de la trilogie.”

Notant que les films d’horreur “sont beaucoup plus sombres et effrayants aujourd’hui”, l’actrice se souvient avoir vu le premier film dans un théâtre à Chelsea, New York, quand il est sorti. “Cela semble fou maintenant, mais l’esprit du genre d’horreur était une première du genre”, a-t-elle dit, “les créateurs étaient au niveau du public qui était prêt pour ce genre de films.”

Comme il l’a fait avec le reste de la série, la fin, grande Wes Craven réalisé le troisième film, avec Posey l’appeler “à la fois gentil et intelligent.” Jusqu’à ce stade de sa carrière, Posey avait principalement été une reine du cinéma indépendant, avec des rôles dans des films célèbres, notamment “The House of Yes”, “Waiting for Guffman”, “Party Girl” et “Dazed and Confused”.

“Je le respectais beaucoup”, a-t-elle dit à propos de Wes. “J’étais nerveux de jouer un rôle où je devais avoir peur et être en fuite. J’étais hors du pays depuis plus d’un an et j’ai atterri à Hollywood pour, espérons-le, trouver un emploi rémunéré – et je l’ai fait. J’étais donc heureux de m’intégrer dans le système de studio. Nous avons discuté de la raison pour laquelle les gens voulaient crier ensemble dans un public – ce à quoi les films tenaient une place – cette catharsis. Le public criait puis riait ensemble.

Elle a dit que les deux ont également expliqué pourquoi ces personnages, le sien en particulier, ne se contenteraient pas de courir. “Dans quelle mesure Jennifer Jolie est-elle dissociée de se permettre d’être une troisième roue? J’avais besoin de lui donner un sens”, a-t-elle expliqué. “Donc, c’est une actrice qui s’emballe avec le rôle et ne peut pas le lâcher. Je l’ai vue comme une idiote archétypale, refusant ou incapable de saisir la réalité et de la saisir en l’animant – chevauchant spontanément le chaos au lieu de me réveiller et aller dans un endroit sûr. Comme quand j’ai sauté dans les bras de mon agent de sécurité – fuyant mais nulle part où aller. Elle continue de courir effrayée. “

Le moment qu’elle a évoqué, où une Jolie sans défense saute dans les bras de Patrick Warburton à la fin d’une scène, est l’une des nombreuses prises alternatives que Posey a faites pendant le tournage. Dans le commentaire du troisième film, Craven a expliqué à quel point l’équipe aimait être sur le plateau quand c’était à son tour de tourner quelque chose, alors qu’elle les surprenait à chaque tour avec des lignes ou des réactions différentes qui les faisaient craquer.

“Avant de tourner ma scène de la mort, Wes s’est approché de moi pour m’assurer que j’allais la jouer sérieusement”, a-t-elle ajouté. “J’ai dit oui, bien sûr, et j’avais en effet peur. Je ne voulais pas mourir. J’étais soulagé que cela se termine rapidement, avec seulement deux prises. Notre cascadeur, derrière le masque, était favorable et sensible à ma peur. ”

Bien que ce n’était clairement pas quelque chose qu’elle attendait avec impatience de filmer, elle aime l’idée derrière la mort. Dans le film, son personnage se cache dans les murs d’un manoir hollywoodien, seulement pour être tué derrière un miroir à double sens alors que Gale et Dewey la recherchaient de l’autre côté. “Le fait qu’elle meure derrière le miroir à double sens (ils ne peuvent pas la voir mais elle peut les voir) était une façon brillante et poétique pour elle de se faire prendre et de partir”, a déclaré Posey. “Elle n’était pas habile à être en réalité!”

Peu de moments dans la série Scream sont aussi absurdes ou délicieusement divertissants que celui où les vrais Gale Weathers (Courteney Cox) et Jennifer enquêtent sur le lien caché entre la mère de Sidney et le studio de cinéma. C’est une véritable configuration Scooby Doo, avec une plaisanterie incroyable rendue encore meilleure grâce au camée de Carrie Fisher. Alors que les deux Gales notent que la femme ressemble à la princesse Leia, Bianca Burnette de Fisher ironise: “Celui qui [slept] avec George Lucas “a obtenu le rôle.

“Oh mon Dieu — Carrie Fisher! “s’est exclamé Posey lorsque la légendaire actrice a été élevée.” Je me souviens de ce jour parce que j’étais tellement excitée qu’elle était là, avait lu ses livres et était allée chez elle plusieurs fois. Chaque fois qu’un acteur (sur un film à gros budget) est sur le point de se présenter au travail, la 2e annonce demande s’il y a quelque chose que vous aimeriez dans votre bande-annonce. Alors quand j’ai frappé à sa porte et elle a répondu, il y avait quelques boîtes de Fruit Loops et un carton de Marlboro Lights. “

Notant qu’elle “aimait simplement être avec” Fisher, Posey a déclaré que “le cerveau de l’actrice était en feu et qu’elle était une grande conteuse”. Elle a ajouté que Fisher “parlerait de sa mère et de son père – elle était si drôle. Je me souviens avoir admiré à quel point son narcissisme était amusant et inclusif – elle était si divertissante et généreuse. Pas de filtre et complètement elle-même. J’ai ri tout le temps que nous avons tourné cette scène. “

La scène résume parfaitement la relation entre Weathers et Jolie, alors qu’ils se jettent des barbillons sans précaution, tout en travaillant ensemble pour sauver leurs peaux.

“J’ai adoré jouer avec Courtney”, se souvient Posey, qui avait en fait rencontré Cox sur le tournage de “Friends” pendant qu’elle et Lisa Kudrow travaillaient ensemble sur le film “Clockwatchers”. Elle avait également travaillé avec David Arquette père sur “Waiting for Guffman”, alors elle a dit “traîner avec eux au travail et agir avec eux était super simpatico.”

Quant à un moment préféré avec eux deux, elle a montré la scène après l’explosion de la maison de Jennifer Hills à Hollywood. “La nuit où j’ai dévalé la colline et j’y ai atterri sur le trottoir … Courtney et David accourent (ou ils sont déjà là, je ne me souviens pas) mais Courtney doit me frapper”, se souvient-elle. “Il était 4h00 du matin. J’avais le sentiment qu’elle me frapperait vraiment et elle l’a fait! Je n’ai pas vu d’étoiles ou quoi que ce soit mais c’était suffisant pour moi de partir” et bien sûr, nous avons tous pensait que c’était drôle. “

Cue Jolie: “Mon. Avocat. J’ai aimé. Ça.”

Posey a déclaré qu’elle n’avait pas revu le film depuis sa sortie et “l’avait à peine regardé la première fois”, notant qu’elle “se tenait à l’arrière du théâtre près de la porte de sortie” lors de la première. “C’était amusant d’entendre la réponse et l’énergie du public”, se souvient-elle.

Comme cela fait si longtemps, n’essayez même pas de lui faire déchiffrer l’intrigue du film dans un film “Stab 3”, qui tournait en quelque sorte autour du retour de Sidney à Woodsboro, des flashbacks et Gale étant le tueur. “Stab 3? Oh, c’est vrai. C’était le film dans le film. Comme je l’ai dit, je ne me souviens pas”, a-t-elle dit à TooFab. “C’était il y a 20 ans!”

Ce ne serait pas une conversation “Scream 3” sans évoquer l’infâme frange émoussée de Cox, nous avons donc juste dû terminer notre Q&R avec ceci: “Qu’avez-vous honnêtement pensé d’eux en ce moment?”

“J’ai aimé sa frange!” s’exclama-t-elle. “Ils ont encadré son visage avec des arêtes vives. Autant que j’aime parler de cheveux, je dois y aller maintenant. Joyeux 20e, crie! Prends soin de toi.”

Posey est actuellement visible sur “Lost In Space” sur Netflix.

les meilleures retrouvailles

Instagram

C’est un cri, bébé! Voir le casting réuni 23 ans plus tard