Sean Penn fournit des tests de coronavirus gratuits

L’acteur de «Mystic River», Sean Penn, fournit gratuitement des tests de coronavirus via son organisation CORE.

Sean Penn a rejoint la bataille des coronavirus avec des tests gratuits.

L’acteur de 59 ans travaille par le biais de son organisation Community Organized Relief Effort pour fournir des sites de test au volant afin de déterminer si les gens souffrent de COVID-19.

S’adressant à ‘EXTRA’, il a déclaré: “Vous voulez obtenir les plus vulnérables, ceux qui nous rendent les plus vulnérables et ceux qui sont les plus essentiels, qu’ils soient symptomatiques ou non.

“En tant qu’opinion, si vous pouvez vous faire tester, vous devriez vous faire tester.”

CORE a été soutenu par le gouverneur Gavin Newsom pour la nouvelle initiative, et la star de “Mystic River” – qui a expliqué que le test est “diagnostique” – a révélé son inspiration et a confirmé qu’il avait un test “négatif”.

Il a ajouté: “Ma réponse est négative.

“Si nous ne sommes pas émus par l’épouse qui a perdu son mari, la mère célibataire qui a perdu son emploi et qui s’occupe maintenant de trois enfants dans sa chambre en quarantaine …

“Ces choses entrent dans mon cerveau comme de petites cartes de voeux en mouvement … Je pense qu’une petite rage ici et là met un peu d’essence dans le moteur.”

Pendant ce temps, la cofondatrice et PDG de l’organisation, Ann Lee, a dévoilé les candidats idéaux pour ses tests.

Elle a ajouté: “Nous utilisons une PCR, c’est un kit d’auto-écouvillonnage oral …

“Les gens qui sont asymptomatiques, les travailleurs essentiels qui doivent encore sortir … Ainsi que les gens qui … pourraient ne pas être assurés, vivent ensemble dans des quartiers étroits.”

Et Sean a exhorté tout le monde à “prêter attention à la science” et à ne pas tenir pour acquis “le contact humain direct essentiel”.

Il a déclaré: “Je pense que, à mesure que nous progressons, les gens vont prêter attention à la science … reconnaître combien le contact humain direct essentiel est

“Si ces choses ne deviennent pas périssables comme elles l’ont fait après tant d’autres tragédies auxquelles nous avons été confrontés à plus court terme … alors nous aurons déshonoré les morts, déshonoré les travailleurs de première ligne … tous les travail d’un grand leadership … et nous déshonoré. “

