Sean Stewart affirme que lui et papa Rod pourraient emmener Tom Hanks et son fils Chet dans une bagarre

Sean Stewart semble assez confiant en lui et son père Barrecompétences de combat de.

Vendredi dernier, à Beverly Hills, on a demandé au musicien de 39 ans comment il pensait que Rod et lui s’en tireraient contre un autre duo célèbre père-fils: Tom Hanks et son fils, Chet.

“C’est drôle,” dit Sean en riant. “Je n’ai aucune idée.”

Après avoir été interrogé à nouveau, Stewart a plaisanté: “Bien sûr, je pourrais les prendre, je connais le karaté!” (Sean s’est assuré de noter qu’il ne connaissait pas vraiment le karaté.)

Toutes blagues à part, il semble que Sean et Rod aient un lien père-fils incassable. Le couple a été arrêté le soir du Nouvel An après une altercation avec un agent de sécurité alors qu’il célébrait les vacances au Breakers Hotel de Palm Beach.

Selon le rapport de police, obtenu par TMZ, le gardien de sécurité, Jessie Dixon, a essayé d’empêcher les Stewarts d’entrer dans la zone des enfants de l’hôtel – et les choses sont devenues physiques. Sean et Rod ont tous deux été accusés de batterie criminelle.

Cependant, Sean a affirmé que lui et son père étaient innocents. “Écoutez, la vérité prévaudra”, a-t-il dit. “Il fait l’objet d’une enquête et la vérité prévaudra à la fin de l’enquête.”

Bien que Sean n’ait pas discuté de la question plus loin, il a mentionné que c’était “incroyable” sachant que son père lui tournait le dos.

“Mon père est mon meilleur ami et mon héros”, a-t-il déclaré. “Je l’aime plus que tout au monde.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Relooking de films

Sony

Tom Hanks se transforme parfaitement en M. Rogers pour le prochain film