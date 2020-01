‘Seasons’ Episode 1: 5 plats à emporter de la première de Docuseries de Justin Bieber

Soyez excités, croyants. Le premier épisode Justin Bieber’s les docuseries, “Seasons”, sont arrivées.

Lundi, YouTube Originals a chuté l’épisode de la première des docuseries très attendues. Intitulé «Leaving the Spotlight», l’épisode 1 a suivi Bieber alors qu’il jetait un regard sur sa vie après avoir annulé la dernière étape de sa tournée «Purpose».

“Je suis Justin. Je viens de Stratford, en Ontario, au Canada. Je suis un artiste, je fais de la musique. J’ai commencé à faire de la musique quand j’étais très jeune”, a déclaré Bieber en présentant la série. “Cela m’a aidé à échapper à beaucoup de choses que j’avais l’impression de traverser à l’époque ou que je traversais à l’époque … Et je suis ravi de partager mon voyage avec vous. Alors venez vérifier IT out.”

“Justin Bieber: Seasons” est une série en 10 parties, avec de nouveaux épisodes qui sortent tous les lundis et mercredis à 12 heures. ET. (Les épisodes 2, 3 et 4 sont également disponibles maintenant, mais uniquement pour les membres YouTube Premium.) Chaque épisode durera en moyenne 10 minutes, ce qui rend la première saison complète un peu moins de deux heures.

“Seasons” fait suite à la création du cinquième album studio de Bieber, qui sera le premier depuis “Purpose” depuis 2015. Les docuseries présentent des interviews de Bieber, sa femme Hailey Baldwin, ses managers Scooter braun et Alison Kaye et son copain, Ryan Good.

Découvrez cinq plats à emporter du premier épisode, ci-dessous.

1. Le scooter Braun s’est souvenu du moment où Bieber a dit qu’il ne voulait pas continuer.

“Plus tôt dans sa carrière. Nous disions toujours, allons-y pour un autre … un autre hit, un autre album, une autre chose, une autre tournée. Avant” Purpose “avec” Journals “, je ne voulais pas qu’il tourne Je voulais qu’il retrouve sa santé et nous sommes allés à «Purpose», se souvient Braun, ajoutant plus tard qu’il se souvenait du «jour» où Bieber a dit qu’il ne voulait pas continuer. “C’était très difficile. Il voulait juste s’éloigner et se sentir normal et avait besoin de faire une pause.”

Braun, qui a découvert Bieber alors que le chanteur n’avait que 13 ans, a expliqué comment la pause de Bieber l’a changé pour le mieux.

“A la fin, il était fatigué et a dit:” J’ai besoin d’une pause et il a pris une très longue pause “”, a déclaré Braun. “Pendant ce temps, il a trouvé sa femme, il a beaucoup grandi. Je ne mets plus de pression sur ce calendrier. Il a gagné le droit de le faire à son rythme.”

2. Bieber avait «honte» de sa ville natale.

Comme le montre le premier épisode, Bieber et Baldwin sont retournés dans la ville natale du chanteur, Stratford, en 2019. En conduisant, Bieber a expliqué comment il n’avait montré à personne la ville depuis son documentaire de 2011, “Never Say Never”. Après avoir vérifié l’endroit où Bieber jouait de la musique quand il était enfant, le couple a ensuite visité l’appartement de Bieber dans lequel il avait grandi. Bien que la pop star ait été impressionnée par les rénovations que le bâtiment avait faites, il a admis qu’il avait “honte” de l’appartement “merdique” grandit. Bieber a même souligné qu’il se sentait bizarre d’arriver dans une voiture de luxe. “Je m’arrête dans un Range Rover? Je n’avais jamais pensé cela depuis un million d’années”, a-t-il déclaré.

3. Sa performance surprise à Coachella 2019 a été la poussée dont il avait besoin.

Quand Bieber a rejoint Ariana Grande sur scène à Coachella, c’était sa première fois qu’il se produisait depuis des années. Bien que Ryan Good ait déclaré que Bieber a fait des allers-retours pour accepter la performance surprise, cela s’est avéré être un tournant dans le retour de Bieber. “Il voulait que je lui construise un itinéraire glissant comme je le fais quand il travaille. La seconde à laquelle il a demandé de mettre le temps, je me suis dit:” Oh, d’accord, maintenant nous sommes prêts à retourner au travail “, se souvient Alison Kaye, manager de Bieber.

4. Hailey Baldwin est le plus grand fan de Bieber.

À plusieurs reprises au cours du premier épisode, Bieber a jailli de sa femme, qui, selon lui, “rend tout meilleur”. Baldwin, qui a épousé Bieber en septembre 2018, a exprimé sa crainte envers son mari, y compris combien elle aime le regarder “faire ce qu’il aime”.

“Honnêtement, j’ai l’impression d’être ici pour l’encourager et le soutenir”, a déclaré Baldwin. “La dernière fois qu’il faisait l’album” Purpose “, j’étais là pour beaucoup mais certainement pas aussi intimement. J’adore le voir faire ce qu’il fait si bien. Il y a beaucoup de pression sur un artiste- -les musiciens en particulier que je pense que les gens ne voient pas parce qu’ils ne sont pas là pour le processus complet. Donc, je suis quelqu’un qui n’est pas musicien, et qui n’est pas impliqué dans la musique de cette façon, en le regardant un tout nouveau respect pour Justin ainsi que pour les autres artistes qui ont mis leur sang et leurs larmes dans leur métier. “

5. Bieber a appris une nouvelle approche de la musique.

Le chanteur “Désolé” a expliqué comment son temps libre sous les projecteurs a eu un impact sur sa façon de créer de la musique. Selon Bieber, il est maintenant dans “un meilleur espace de tête” et avec ce nouvel état d’esprit, vient une nouvelle approche de la musique.

“Être humain est un défi pour tout le monde. Nous luttons tous dans une certaine mesure”, a-t-il déclaré dans l’épisode. “Nous avons tous nos douleurs individuelles, nos peurs et nos angoisses, nos soucis. Ma vie change beaucoup. Se marier. Revenir au studio. Parler de se marier et du processus et juste être créatif dans ce nouveau chapitre. Être heureux de ce que je fais. Être dans un bon espace de tête. Un meilleur espace de tête. ”

Bieber a admis que ce qui a été “difficile” pour lui au fil des ans, c’est que quand il a fait de la musique, c’était pour lui. Maintenant, cela a changé. “Lorsque l’objectif et le but sont de vous, vous avez en quelque sorte tendance à perdre votre objectif”, a-t-il déclaré. “Je pense que plus je vieillis, plus je me rends compte que je n’utilise pas mon cadeau, je pense, pour les bonnes raisons. Il ne s’agit pas de moi, il s’agit d’aider quelqu’un qui traverse tout ce qu’il traverse, et pouvoir parler de cette chose, je pense que c’est une façon vraiment cool de voir ce que je fais. “

L’épisode a également révélé un petit extrait d’une nouvelle chanson de Bieber. Et sans surprise, c’est incroyable. Regardez l’épisode complet ci-dessus.

L’épisode 2, “Bieber est de retour”, sera rendu public mercredi à 12 heures. ET

