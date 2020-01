2020-01-14 21:30:05

Selena Gomez ne veut pas “protéger” les gens qui ne se soucient plus d’elle.

Selena Gomez a «fini de protéger les gens» qui ne se sont jamais «souciés» d’elle.

La chanteuse de 27 ans a mis la main à la pâte avec son nouvel album “ Rare ”, car de nombreux fans pensent que les chansons racontent sa relation toxique avec Justin Bieber – qui est maintenant marié à Hailey Baldwin – mais elle a admis, avant qu’elle a sorti son single ‘Lose You To Love Me’, elle avait peur de s’ouvrir.

S’adressant à Billboard, elle a déclaré: “Je l’ai déjà dit, mais j’avais peur de dire quoi que ce soit. Je me retrouverais à protéger des gens qui ne m’ont jamais protégé ou qui se sont occupés de moi. Je ne voudrais pas dire la mauvaise chose , et je ne voudrais pas que les gens pensent que j’avais un autre motif, autre que d’être juste une personne gentille – bien que ce soit qui je suis et j’en suis fier. J’avais juste fini, vous savez?

“Je viens de me taire et je me sentais comme si je méritais d’avoir un moment pour moi, après avoir traversé tant de choses et avoir jeté tout cela dans cet album.”

La beauté brune était un “bordel” lorsqu’elle a écrit la chanson au début de 2019 mais, au moment où elle a tourné le clip, elle s’est sentie “libre” après avoir partagé ses sentiments.

Elle a expliqué: “Quand j’ai écrit la chanson ‘Lose You to Love Me’, j’étais un peu en désordre. C’était vraiment difficile pour moi. Et au moment où nous avons tourné le clip à la fin de l’année, il y avait un sens complètement différent, et c’était tellement libérateur. ”

Selena – qui a demandé un traitement après une crise émotionnelle – se sent “la plus heureuse” qu’elle ait jamais été et elle attend avec impatience ce que l’avenir lui réserve.

Elle a déclaré: “J’ai tous ces objectifs différents, et je sens que je suis dans l’endroit le plus heureux où j’ai jamais été dans ma vie, et je le dis avec une telle conviction.

“Je pense donc que les possibilités sont infinies.”

Selena est sortie avec Justin, 25 ans, de 2012 à mars 2018.

Mots clés: Selena Gomez, Justin Bieber, Hailey Baldwin

