Selena Gomez achète l’ancienne maison de Tom Petty à Encino

La star de la pop, Selena Gomez, a acquis l’ancienne maison de Tom Petty à Encino, en Californie.

Selena Gomez a acheté l’ancienne maison de Tom Petty à Encino, en Californie, pour 4,9 millions de dollars.

Le chanteur de 27 ans a décidé de verser une somme d’argent alléchante sur le manoir Tom et son ex-femme Jane Benyo conçus en 1989.

La propriété de 11 000 pieds carrés compte six chambres et 10 salles de bain, selon E! News, qui signale qu’il dispose également de nombreuses pièces de rechange adaptées aux activités de loisirs.

De plus, la luxueuse demeure abrite une cabine d’enregistrement à domicile, ce qui signifie que Selena pourra faire de la nouvelle musique dans le confort de sa propre maison.

La nouvelle propriété de la beauté brune – qui vivait auparavant à Studio City, en Californie – comprend également une cave à vin, une salle de sport, une salle de massage et un espace de travail, ainsi qu’une cuisine supplémentaire.

Pendant ce temps, Selena a récemment insisté sur le fait que le fait d’avoir un petit ami n’était “pas du tout au sommet” de sa liste de priorités.

La chanteuse “ Lose You to Love Me ” a souligné que sa nouvelle chanson, “ Boyfriend ”, avait été écrite bien avant que la pandémie de coronavirus ne déclenche le chaos dans le monde – et qu’elle se concentre désormais sur “la sécurité, l’unité et la récupération” pour tout le monde.

La star du palmarès – qui était déjà sortie avec Justin Bieber – a déclaré sur Instagram: “Beaucoup d’entre vous savent à quel point je suis excité de sortir une chanson intitulée” Boyfriend “. C’est une chanson joyeuse sur le fait de tomber et de se remettre encore et encore amoureux, mais aussi de savoir que vous n’avez besoin de personne d’autre que vous pour être heureux.

“Nous l’avons écrit bien avant notre crise actuelle, mais dans le contexte d’aujourd’hui, je veux être clair qu’un petit ami n’est pas en haut de ma liste de priorités. Tout comme le reste du monde, je prie pour la sécurité , l’unité et le rétablissement pendant cette pandémie. ”

