Selena Gomez affirme qu’elle a été victime de violence psychologique

2020-01-27 07:30:05

Selena Gomez se sent «victime» de violence psychologique au cours de sa relation de cinq ans avec Justin Bieber.

Selena Gomez se sent “victime” d’abus émotionnel lors de sa relation avec Justin Bieber.

La chanteuse des «Wolves» a eu une histoire d’amour avec le hitmaker de «Believe» de 2010 à 2015 et même si elle pensait que leur temps ensemble était «beau», elle était également heureuse quand c’était finalement fini, même si elle n’avait pas “fermeture respectueuse” à la fin.

En parlant de son morceau “Lose You to Love Me”, elle a dit: “Je sentais que je n’avais pas obtenu de clôture respectueuse, et je l’avais acceptée, mais je sais que j’avais besoin d’un moyen de dire simplement quelques choses que j’aimerais avait dit.

“Ce n’est pas une chanson haineuse; c’est une chanson qui dit – j’avais quelque chose de beau et je ne nierais jamais que ce n’était pas ça. C’était très difficile et je suis content que ce soit fini.”

“Et j’ai senti que c’était une excellente façon de simplement dire, vous savez, c’est fait, et je comprends cela, et je respecte cela, et maintenant ici j’entre dans un tout autre chapitre.”

Lorsque l’intervieweur a déclaré qu’ils supposaient que Selena parlait de Justin, elle a déclaré à NPR: “Vous devez saisir le nom, je comprends.”

Mais la star de 27 ans a continué en insistant sur le fait qu’elle ne considérait pas la relation comme une partie des moments les plus difficiles de sa vie parce qu’elle “y trouvait la force”.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était l’un des moments les plus difficiles de sa vie, elle a répondu: “Non, parce que j’y ai trouvé la force. Il est dangereux de rester dans une mentalité de victime. Et je ne manque pas de respect, je sens que je a été victime de certains abus … ”

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si elle voulait parler de violence psychologique, elle a ajouté: “Oui, et je pense que c’est quelque chose que – j’ai dû trouver un moyen de le comprendre en tant qu’adulte. Et j’ai dû comprendre les choix que je faisais.

“Bien que je ne veuille définitivement pas passer le reste de ma vie à en parler, je suis vraiment fier de pouvoir dire que je me sens le plus fort que j’ai jamais ressenti et j’ai trouvé un moyen de le traverser avec autant de grâce que possible. ”

Justin n’a pas encore commenté l’allégation.

Mots clés: Selena Gomez, Justin BIeber

Retour au flux

.