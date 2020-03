Selena Gomez craint d’être «seule pour toujours»

2020-03-10 23:30:05

Selena Gomez s’inquiète d’être «seule pour toujours» parfois mais au fond, elle sait qu ‘«il y a quelqu’un pour tout le monde».

La chanteuse de 27 ans – qui sortait avec Justin Bieber, The Weeknd et Zedd – admet qu’il y a des moments où elle craint de ne pas trouver son âme sœur mais au fond, elle sait qu ‘”il y a quelqu’un pour tout le monde”.

S’exprimant en décodant les paroles de sa nouvelle chanson, ‘Rare’, elle a déclaré: “Ce n’est pas la fin de tout, je suis encore un bébé. J’ai beaucoup de choses à comprendre et … mais Je sais, je crois. Certains jours, quand je me réveille et que je suis agacé et que je me dis “je vais être seul pour toujours”. Mais au bout de 15 minutes, je me dis: “Je sais qu’il y a quelqu’un pour tout le monde.” ”

Et le hitmaker «Lose You To Love Me» a révélé que sa chanson encourage les gens à réaliser leur valeur dans les relations car elle sent que certains jeunes tirent une «satisfaction de blesser quelqu’un» et sa position dans la chanson est qu’elle est «dure trouver”.

S’adressant à Apple Music et Genius, elle a ajouté: “Je pense que les hommes et les femmes le font, en particulier les adolescents et les jeunes amoureux; il y a cette satisfaction à blesser quelqu’un parce que vous savez qu’il se soucie de lui. C’est comme garder cette personne à terre pour qu’elle ne se rende jamais compte: “Oh, je suis assez fort pour vraiment sortir de cette situation.” Donc, c’est plus comme une position complète. Je ne vais pas mendier pour vous, je ne vais pas vous laisser me faire pleurer. Je ne reçois pas assez de vous et vous ne réalisez clairement pas que je m difficile à trouver. “

