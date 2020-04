Selena Gomez diagnostiquée avec un trouble bipolaire

2020-04-03 23:30:05

Selena Gomez a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire, mais n’a pas peur de son état de santé mentale parce qu’elle a fait des recherches approfondies.

Selena Gomez a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire.

La chanteuse de 27 ans a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec un problème de santé mentale – dans lequel les gens vivent des épisodes “maniaques” sous la forme de hauts extrêmes, ainsi que de bas extrêmes tels que la dépression – après avoir visité l’hôpital McLean, l’un des meilleures institutions de santé mentale aux États-Unis.

Elle a déclaré: “Je suis allée dans l’un des meilleurs hôpitaux psychiatriques d’Amérique, le McLean’s Hospital, et j’ai discuté qu’après des années passées à travers beaucoup de choses différentes, j’ai réalisé que j’étais bipolaire.”

Et bien que le diagnostic ait été effrayant à accepter, le hitmaker “ Lose You To Love Me ” insiste pour que la collecte d’informations sur le sujet l’aide à se réconcilier avec la maladie.

Vendredi (03.04.20), lors d’une conversation avec Miley Cyrus sur son livestream ‘Bright Minded’, elle a ajouté: “Quand j’ai plus d’informations, cela m’aide vraiment, cela ne me fait pas peur une fois que je le sais … Quand J’ai finalement dit ce que j’allais dire, je voulais tout savoir et ça a enlevé la peur.

“Quand j’étais plus jeune, j’avais peur des orages et ma mère m’a acheté tous ces livres sur les orages et elle m’a dit:” Plus tu t’instruis sur ce sujet, plus tu n’auras pas peur. ” Cela a complètement fonctionné. C’est quelque chose qui m’aide beaucoup. ”

Selena a passé du temps à l’hôpital McLean en 2018, après avoir souffert «mentalement et émotionnellement» d’une période difficile de sa vie.

La chanteuse a été honorée l’année suivante lors du dîner annuel de l’hôpital, et elle a dit de son passage dans l’établissement: “L’année dernière, je souffrais mentalement et émotionnellement et je ne pouvais pas rester bien entretenue et ensemble. Je n’étais pas ‘ Je ne pouvais pas garder le sourire ou garder les choses normales. J’avais l’impression que toute ma douleur et mon anxiété m’envahissaient en même temps et que c’était l’un des moments les plus effrayants de ma vie.

«J’ai cherché du soutien et les médecins ont pu me donner un diagnostic clair. Au moment où j’ai reçu cette information, je me suis senti en fait à parts égales terrifié et soulagé. Terrifié, évidemment, parce que ce voile a été levé, mais soulagé que j’avais les connaissances de pourquoi j’avais souffert pendant tant d’années de dépression et d’anxiété. “

Mots clés: Selena Gomez, Miley Cyrus

.