Selena Gomez dit qu’elle a souffert de «violence émotionnelle» de Justin Bieber

Selena Gomez dit qu’elle a été victime de violence psychologique au cours de sa relation avec Justin Bieber.

Dans une interview approfondie avec Radio Nationale Publique Dimanche, la pop star de 27 ans a dévoilé l’inspiration derrière son nouvel album, “Rare”, y compris comment ses relations passées ont formé la base de certaines paroles.

Lorsqu’on lui a demandé Lulu Garcia-Navarro de NPR à propos de son premier single sur l’album, “Lose You to Love Me”, a commencé Gomez, “j’en suis très fier. Cela a une signification différente pour moi maintenant depuis que je l’ai écrit. Je sentais que je n’avais pas obtenu de clôture respectueuse, et je l’avais acceptée, mais je sais que j’avais besoin d’un moyen de dire simplement quelques choses que j’aurais aimé dire. “

“Ce n’est pas une chanson haineuse; c’est une chanson qui dit – j’avais quelque chose de beau et je ne nierais jamais que ce n’était pas ça”, a-t-elle ajouté. “C’était très difficile et je suis heureux que ce soit fini. Et je sentais que c’était une excellente façon de simplement dire, vous savez, c’est fait, et je comprends cela, et je respecte cela, et maintenant ici je me lance dans un tout autre chapitre. “

Garcia-Navarro a ensuite insisté: “Dire au revoir à Justin Bieber, dont je suppose que vous parlez.” Gomez a répondu: “Vous devez saisir le nom, je comprends.”

L’intervieweur a poursuivi en demandant à la chanteuse si elle regardait “en arrière sur cette époque” et la considérait comme “l’une des parties les plus difficiles” de sa vie dont il était “en quelque sorte passé”.

“Non, parce que j’y ai trouvé la force”, a répondu Gomez, ajoutant: “Il est dangereux de rester dans une mentalité de victime. Et je ne suis pas irrespectueux, j’ai l’impression d’avoir été victime de certains abus.”

Garcia-Navarro a demandé à Gomez si elle parlait de «violence émotionnelle».

“Oui, et je pense que c’est quelque chose qui – j’ai dû trouver un moyen de le comprendre en tant qu’adulte”, a répondu Gomez. “Et je devais comprendre les choix que je faisais.”

Elle a poursuivi: “Même si je ne veux certainement pas passer le reste de ma vie à en parler, je suis vraiment fière de pouvoir dire que je me sens la plus forte que j’ai jamais ressentie et j’ai trouvé un moyen de parcourez-le avec autant de grâce que possible. “

NPR a contacté Bieber pour commenter. TooFab a également contacté les représentants du chanteur.

Gomez et Bieber ont connu une relation récurrente, commençant en 2011 et se terminant par leur dernière observation ensemble en tant que couple apparent au début de 2018. Bieber a ensuite épousé Hailey Baldwin plus tard cette même année en septembre.

