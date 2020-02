Selena Gomez «engagée» dans le parcours de la santé

2020-02-05 02:30:05

Selena Gomez est “engagée” dans son parcours de santé, selon son entraîneur personnel, qui dit que la star “veille sur sa santé”.

Selena Gomez est «engagée» dans son parcours de santé.

La chanteuse «Rare» s’efforce de prioriser sa santé et son bien-être depuis qu’elle a pris une pause pour obtenir un traitement pour sa santé mentale à la fin de 2018, et son entraîneur personnel Luke Milton a maintenant déclaré que Selena «veillait sur sa santé» à la fois physiquement et mentalement.

Il a dit: “Elle a l’air incroyable, elle le fait vraiment. Elle s’y est engagée et elle est cohérente. Elle veille à sa santé, et c’est la grande chose. Je n’ai que des choses positives à dire à son sujet.”

Luke, qui est un ancien joueur de rugby, a fondé Training Mate – le programme que Selena assiste – en 2013, qui est un entraînement par intervalles de haute intensité de 45 minutes (HIIT) qui fusionne le cardio avec des exercices de résistance.

Et tandis que Selena, 27 ans, était “assez nerveuse” lorsqu’elle a rejoint le programme avec sa meilleure amie Courtney Lopez, Luke insiste sur le fait qu’elle a “très bien fait” depuis.

Il a ajouté au magazine Us Weekly: “Nous voulons toujours [her] partir avec un sourire sur son visage car cela donne des résultats. Plus les gens viennent, plus ils sont actifs, meilleurs sont les résultats. ”

Pendant ce temps, la hitmaker “Look At Her Now” a récemment déclaré qu’elle était “soulagée” quand elle a reçu le diagnostic de sa santé mentale, car cela l’a aidée à trouver le bon médicament après des années de hauts et de bas avec son humeur.

Elle a dit: “J’avais une faible estime de moi, et c’est quelque chose sur lequel je travaille continuellement. Mais je me sens tellement autonome parce que j’ai acquis tellement de connaissances sur ce qui se passait mentalement.

“Mes hauts étaient vraiment hauts et mes bas me faisaient sortir pendant des semaines à la fois.

«J’ai découvert que je souffrais de problèmes de santé mentale. Et honnêtement, c’était un tel soulagement.

“J’ai réalisé qu’il y avait un moyen d’obtenir de l’aide et de trouver des gens en qui vous avez confiance. J’ai pris le bon médicament et ma vie a complètement changé.”

