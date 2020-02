Selena Gomez est “ reconnaissante ” des bas de sa vie

2020-02-06 02:30:04

Selena Gomez se sent “reconnaissante” pour les mauvaises choses qu’elle a traversées car cela l’a rendue plus forte.

Selena Gomez est “reconnaissante” pour les bas qu’elle a connus dans la vie.

La chanteuse de 27 ans – qui a subi une greffe de rein il y a deux ans après que sa bataille contre le lupus a commencé à attaquer ses organes – ne regrette aucune des plaintes de santé qu’elle a subies ou le chagrin qu’elle a vécu avec son petit ami on / off Justin Bieber depuis huit ans parce que cela l’a rendue plus «courageuse».

S’adressant au magazine Dazed, elle a répondu lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait quelque chose qu’elle avait traversé: “Non, non. Je veux dire, il y a certaines choses qui, je l’espère, ne m’arriveraient pas. Mais sans elles, je n’aurais pas été la voix Je suis pour les gens qui ont vécu la même chose.

“Vous savez, en passant par le lupus et la greffe de rein, je faisais face à la célébrité et au délabrement, à la dépression, à l’anxiété et à d’autres problèmes de santé mentale que j’avais. C’était un peu déroutant.

“Quand ‘Lose You to Love Me’ est sorti, je me suis éloigné et j’ai eu ce moment, comme, ‘Oh … c’est une énorme raison pour laquelle je me suis poussé à travers ça. C’est pourquoi.’ J’ai pu sortir une chanson qui, espérons-le, aidera à guérir certaines personnes ou leur fera simplement savoir qu’elles ne sont pas seules.

“J’étais en train de le laisser partir personnellement et quand cela s’est produit, quelque chose en moi est parti. Et c’est pourquoi je suis reconnaissant pour les chapitres de ma vie. Je ne dis pas que ça va être facile à partir de maintenant, mais j’ai un beaucoup plus de force et beaucoup plus de courage et une voix plus forte pour défendre ce que je mérite. ”

La beauté brune croit que l’une des façons dont elle reste heureuse et concentrée est d’ignorer les commentaires en ligne.

Elle a expliqué: “Eh bien, je ne lis rien, je ne lis rien. Cela a été un peu difficile, parce que j’avais l’habitude de tout lire depuis si longtemps. Mais je ne le fais pas, et je veux dire que Vous savez, quand j’ai découvert que [‘Rare’] recevait de bonnes critiques, j’ai apprécié de l’entendre, mais je ne peux tout simplement pas y prêter attention: au moment où je le fais, je commence à ne pas être sûr et je me sens juste vide. C’est tellement plus agréable de ne pas savoir parfois. “

