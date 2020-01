Selena Gomez et Justin Bieber se réuniront-ils lors de cette cérémonie de remise des prix 2020?

Selena Gomez et Justin Bieber, le couple de longue date de la pop star préféré de tous, sont sans aucun doute terminés. Elle chante leur relation sur son nouvel album, Rare, et il a une nouvelle dame dans sa vie. Mais leurs mondes pourraient-ils être sur le point d’entrer en collision de manière très publique? Découvrons-le.

Selena Gomez et Justin Bieber sont sortis ensemble depuis un certain temps

Selena Gomez et Justin Bieber | Gregg DeGuire / FilmMagic

La relation entre Bieber et Gomez est une relation dont les fans ne peuvent tout simplement pas sembler en avoir assez. On pense qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2010, bien qu’ils ne soient pas vraiment devenus publics avant 2011. Après cela, ils ont continué à avoir une romance récurrente.

Gomez et Bieber sont apparemment sortis deux fois de plus – vers 2013 ou 2014, et de nouveau en 2017. Au cours du premier semestre de 2018, ils l’ont de nouveau annulé, et Bieber a commencé à sortir avec – et a finalement épousé – Hailey Bieber (née Baldwin).

Ils ont assisté à de nombreuses récompenses ensemble dans le passé

Justin Bieber et Selena Gomez aux ESPY Awards 2011 | Christopher Polk / . pour ESPN

Au début de leur relation, Jelena, surnommée par les fans, faisait partie des couples les plus remarquables du moment. Et une fois qu’ils l’ont rendu public, ils ont été repérés fréquemment dans la ville, participant à des événements de l’industrie.

Fondamentalement, en 2011, il était impossible de ne pas les trouver ensemble lors d’une remise de prix, des Billboard Music Awards, aux American Music Awards, aux MTV Video Music Awards, en passant par les MuchMusic Video Awards… nous pourrions continuer, mais nous habitude. Ils ont fait leur dernière apparition en couple aux Teen Choice Awards 2012.

Ni Gomez ni Bieber ne seront définitivement aux Grammys

Malgré les nombreuses récompenses auxquelles ils ont assisté ensemble, Gomez et Bieber ne sont jamais allés aux Grammys en couple. Et l’on ne pense pas non plus que cette année soit présente, bien que Gomez puisse soutenir son meilleur ami Taylor Swift. De plus, Demi Lovato et Ariana Grande, artistes dirigés par Scooter Braun et dirigés par Bieber, se produiront.

Dans le passé, Gomez a assisté (et présenté) à la remise des prix en 2011. Elle y est retournée en 2016, accompagnant Swift. Mais elle n’a jamais été nominée pour un Grammy. Bieber, quant à lui, a été nominé pour 10 Grammys. Il en a ramené un seul à la maison: le meilleur enregistrement de danse pour «Where Are Ü Now» en 2016. Cette année était donc la dernière fois qu’ils étaient tous les deux présents.

Bieber a annoncé qu’il se produirait aux iHeartRadio Music Awards

Bieber et Gomez font la promotion de la nouvelle musique en ce moment. Son dernier album, Rare, est sorti le 10 janvier 2020. Avec ses trois singles, il se porte bien dans les charts Billboard. Mais elle n’a annoncé aucun événement auquel elle se produira pour l’instant.

Pendant ce temps, Bieber a sorti “Yummy”, le premier single de son cinquième album studio à venir, encore sans titre. L’artiste a révélé qu’il se produirait aux iHeartRadio Music Awards 2020, qui auront lieu le 29 mars 2020. Il est également nominé à la remise des prix dans cinq catégories.

Gomez sera-t-il là aussi?

Bien que Gomez n’ait pas encore annoncé de performances à venir, nous sommes curieux de savoir si elle sera présente aux iHeartRadio Music Awards. Après tout, elle, comme Bieber, est en lice pour plusieurs prix, y compris les meilleures paroles de “Lose You to Love Me” et la chanson latine pop / urbaine de l’année pour “Taki Taki” (qu’elle a chanté avec DJ Snake, Ozuna, et Cardi B).

Il semble probable que Gomez sera là, bien qu’elle puisse ou non jouer. Dans tous les cas, nous devrons voir si elle et Bieber travaillent pour s’éviter ou si elles sont à un endroit où elles peuvent être amicales ensemble lors d’une cérémonie de remise des prix.