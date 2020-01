Selena Gomez et Justin Bieber sont-ils des «flammes jumelles»? Pourquoi certains fans le pensent-ils?

Depuis que Selena Gomez est sortie avec Justin Bieber dans cette robe rouge emblématique à la soirée des Oscars Vanity Fair 2011, de nombreux fans ont pensé qu’il y avait quelque chose de spécial dans la paire.

Après d’innombrables ruptures, maquillages, duos de danse et sérénades avec Gomez en cours de route, Bieber s’est bien sûr finalement installé avec Hailey Baldwin. Les Biebers se sont mariés légalement en 2018 et ont profité d’une deuxième cérémonie en Caroline du Sud l’année suivante.

Pourtant, certains fans de Jelena pensent que Gomez et Bieber sont censés être à un niveau cosmique. Certains croient même que les deux pop stars sont des «flammes jumelles», représentant une seule âme divisée en deux.

Selena Gomez et Justin Bieber | Noel Vasquez / .

Que sont les «flammes jumelles»?

Nous avons tous entendu parler des âmes sœurs, mais qu’est-ce qu’une «flamme jumelle?» Selon Cosmopolitan, l’idée de «flammes jumelles» suggère que deux personnes peuvent être «divisées en différents corps mais partager la même âme».

Ceux qui croient avoir connu une connexion à deux flammes disent avoir l’impression de connaître leur partenaire dans une vie passée. La connexion est souvent magnétique, vulnérable et incroyablement intense. Les flammes jumelles sont censées être les «miroirs» de l’autre, amplifiant les plus grandes forces et les défauts des autres.

Il y a aussi un concept de «coureur» et de «chasseur» intégré dans les discussions sur les flammes jumelles; l’un des partenaires fuit souvent l’autre, probablement en raison de l’intensité de leur connexion.

Surtout, les flammes jumelles ne finissent pas toujours ensemble, du moins pas dans cette vie. Mais quand ils se réunissent, c’est toujours explosif, avec des effets de grande envergure. Semble familier?

De nombreux croyants à la flamme jumelle spéculent que des couples de célébrités comme Brad Pitt et Jennifer Aniston, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles, Jay-Z et Beyonce, et Ariana Grande et Mac Miller ont une connexion au niveau de l’âme qui ne peut être niée.

Certains fans pensent que Gomez et Bieber ont une connexion indéniable

Les fans des médias sociaux, des forums de discussion comme Reddit et des forums jumeaux axés sur la flamme spéculent souvent que Gomez et Bieber ne pourront jamais rompre leur lien. Leur modèle au cours des années de se briser et de se briser le cœur à plusieurs reprises, pour se réunir passionnément encore et encore, est «classique» des flammes jumelles, certains prétendent.

Le blogueur de la flamme jumelle, Gurus Say, a écrit que Gomez et Bieber étaient «des flammes jumelles typiques se réunissant et se séparant».

En octobre 2019, peu de temps après que Bieber a épousé Baldwin, un utilisateur de Twitter a écrit à propos de Jelena sur Twitter: «C’était vraiment des flammes jumelles. Sont encore. Mais tant de choses doivent arriver et échouer avant que les résultats finaux ne soient atteints. »

Un autre a écrit après les fiançailles de Bieber en 2018: «Justin Bieber et Selena Gomez sont des flammes jumelles. Justin est le coureur et Selena est le chasseur. Je veux juste voir comment tout cela fonctionne pour eux. »

D’autres croient que Bieber partage certaines caractéristiques physiques, en particulier les traits du visage, avec son ex le plus célèbre. C’est souvent une caractéristique clé des couples considérés comme des flammes jumelles, car leurs âmes auraient été réunies.

D’autres croient qu’ils sont des «âmes sœurs karmiques»

Alors que certains fans de Jelena croient que Gomez et Bieber reviendront un jour l’un vers l’autre, d’autres pensent que la connexion des célébrités est enracinée dans un dysfonctionnement.

Selon la blogueuse spécialisée Amanda Noelle, une âme sœur karmique «partage avec vous une sorte d’attachement karmique, de lien énergétique ou d’accord psychique.» Les relations romantiques d’âme sœur karmique, écrit-elle, «peuvent être très intenses: très agréables, mais souvent très désastreux… Ils passent en effet souvent d’une romance torride et torride à un chagrin d’amour et à une déception.

Pour de nombreux fans, cela ressemble à Bieber et Gomez pour les fils de flammes jumelles de T.Fans sur les forums de discussion Lipstick Alley creusent souvent dans la relation de Gomez et Bieber, se demandant si les jeunes stars sont en fait des «âmes sœurs karmiques» plutôt que des flammes jumelles. Un commentateur a écrit: «Justin et Selena sont des âmes sœurs karmiques, ce n’est pas une flamme jumelle à leur sujet, ils sont tous les deux mauvais l’un pour l’autre.»

Un fan de Quora a accepté, écrivant en réponse à la question «Selena Gomez et Justin Bieber sont-ils des flammes jumelles?»: «Euh non. Pas du tout. Ils étaient des âmes sœurs karmiques, des catalyseurs. Les flammes jumelles seront toujours ensemble, Justin n’aurait pas épousé Hailey. »