Selena Gomez et Madison Prewett sont-elles amies? Instagram du chanteur a des fans qui se grattent la tête après la scission

[Spoiler alert: The Bachelor Season 24 finale.] Que se passe-t-il, fans de Bachelor Nation? La grande finale de la saison de Peter Weber s’est terminée le 10 mars, laissant le célibataire travailler sur sa relation avec Madison Prewett. Puis deux jours plus tard, le 12 mars, Weber et Prewett ont annoncé leur séparation. Pendant ce temps, Prewett a été repéré sur Instagram de Selena Gomez en train de traîner chez Target. Alors, Gomez et Prewett sont-ils amis? Les fans sont juste confus à ce stade.

Selena Gomez et Madison Prewett de «The Bachelor» traînent

Chris Harrison, Madison Prewett et Peter Weber | John Fleenor via .

Tard dans la nuit du 12 mars, Gomez a posté sur ses histoires Instagram pour dire à plus de 170 millions de followers de rester en sécurité, probablement dans le sillage du coronavirus (COVID-19).

“Hey les gars, j’espère que tout le monde est en sécurité et prend bien soin de vous”, a déclaré Gomez. “Je sais que tu es probablement fatigué d’en entendre parler. Mais je voulais juste vous faire savoir que je prie et que je pense à tout le monde. “

La chanteuse «Lose You To Love Me» a ensuite révélé qu’elle était avec un groupe d’amis chez Target pour s’approvisionner en jeux de société. “Nous allons passer une excellente soirée”, a expliqué Gomez.

Dans la série de vidéos, Gomez a également filmé l’une des femmes du groupe d’amis alors qu’elles réfléchissaient à la sélection de jeux de société. Et comme tout fan de Bachelor Nation pouvait le voir, c’était Prewett.

“Madi quel jeu veux-tu?” Demanda Gomez à la star du Bachelor. “Umm, honnêtement n’importe quoi,” répondit Prewett en riant. “Tout a l’air génial.”

Madison Prewett partage sa relation avec «The Bachelor’s Peter Weber terminé sur Instagram

L’histoire Instagram de Gomez a été publiée peu de temps après que Prewett a fait l’annonce de sa rupture avec Weber.

“Je suis incroyablement reconnaissant de ce voyage incroyable dont j’ai eu l’honneur de faire partie. J’ai tellement grandi et je suis plus fort que ce que j’allais faire », a écrit Prewett sur Instagram. «J’ai appris l’importance de l’acceptation, du pardon et de la grâce. Comme Peter et moi avons décidé de nous séparer, je suis convaincu que nous allons tous les deux aller dans le sens de notre objectif et que nous n’oublierons jamais que Dieu a un plan en toutes choses. »

Elle a poursuivi: «Je l’aimerai et le respecterai toujours. Je suis convaincu que nos chemins devaient se croiser et nous sommes tous les deux meilleurs parce qu’ils l’ont fait. @pilot_pete vous êtes un gars incroyable et je vous en suis reconnaissant. Je serai toujours votre plus grand fan. “

Pendant ce temps, Weber a abordé la scission avec Prewett dans une publication Instagram distincte. “Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation”, écrit-il. «Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. »

“The Bachelor” réagit à l’histoire Instagram de Selena Gomez avec Madison Prewett

Lorsque la finale du Bachelor a été diffusée sur ABC, Gomez a partagé son soutien à Prewett sur les réseaux sociaux. Cependant, personne ne s’attendait à voir la paire traîner nonchalamment, en particulier dans les minutes suivant l’annonce de la rupture de Prewett. Sur Reddit, un fan surpris a écrit:

Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas penser à Selena Gomez juste en train d’envoyer un message à Madi et de demander à passer du temps … et tout à coup, ils sont sur le point de choisir des jeux de société comme s’ils se connaissaient depuis toujours? La finale n’a-t-elle pas été diffusée il y a 2 jours? Comment diable devenir ami avec une célébrité aussi vite? Cela me prend 10 semaines juste pour me sentir suffisamment à l’aise pour sortir avec quelqu’un que j’ai rencontré lors d’une fête.

“Haha je sais”, a ajouté un autre fan. “JE SUIS TELLEMENT CONFUS. Besoin de réponses !!!! ”

Pendant ce temps, d’autres fans ont ri de la situation, étant donné le calendrier.

“Madison est vraiment là pour sortir avec Selena Gomez après avoir rompu avec Peter”, a écrit un fan sur Twitter. “Ok, soeur, va-t’en.”

“Madi envoie avec désinvolture une annonce de rupture alors qu’il est à Target avec Selena Gomez”, a écrit un fan sur Reddit. “OKAYY MADI JE VOUS VOIS.”

Ne va pas mentir, la finale du Bachelor a eu beaucoup trop de moments malheureux – de tous les côtés. Donc, avec la séparation de Weber et Prewett derrière eux, il est temps que tout le monde passe à autre chose. Mais d’après l’apparence d’Instagram Story de Gomez, Prewett semble être de bonne humeur et ira très bien.

