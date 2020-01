Selena Gomez était plus heureuse des réseaux sociaux

2020-01-11 01:30:05

Selena a réalisé qu’elle était beaucoup plus “heureuse” lorsqu’elle n’était pas sur Instagram depuis deux ans.

La hitmaker “ Lose You To Love Me ” a décidé de prendre une pause de deux ans sur Instagram et Twitter en 2018 parce qu’elle se déchirait en lisant les opinions des autres sur son apparence, ses décisions dans la vie et son talent vocal.

S’adressant à Zane Lowe sur New Music Daily sur Beats 1 d’Apple Music, elle a déclaré: “Je n’ai pas eu de réseaux sociaux depuis deux ans. Vous devez juste le faire. Je me rendais fou. Tout d’abord, il y avait un des millions de choses que je ne voulais pas voir. Je les verrais encore et encore et encore. Ensuite je compare. Ensuite je regarde ces gens, et je me dis “Comment font-ils” .. Ce sont toutes les choses que les gens disent, n’est-ce pas? Ce n’est pas nouveau. C’est que vous vous sentez parfois comme de la merde. Vous avez FOMO [fear of missing out]. La vie de tout le monde est incroyable, et cela m’arrive aussi. Je suis comme, “Eh bien, que suis-je? L’intrigue me manque ici. D’accord? Pourquoi est-ce si amusant pour tout le monde?” Puis il a juste commencé à devenir sombre. Il y avait des récits qui me disséquaient, jusque dans mon corps, dans mon visage, mes traits, les choix que j’avais faits, racontant des histoires, et ça me rendait fou, parce que honnêtement, je voulais juste être comme, “Aucun d’entre vous ne sait même de quoi vous parlez “, et cela m’a juste détruit. Alors je me suis arrêté et je dis à chaque personne que tout a changé.

“De plus, je vis à cette époque où il y a un aspect spécifique qui se passe chez les femmes. Donc cela me ferait aussi penser. Ouais, j’ai l’air jeune, donc je ne peux rien y faire. Bien sûr, J’ai 27 ans, mais parfois je me dis: “Oh, je ressemble à un bébé”, ce qui est stupide. Je ne rentre pas dans ce look, ce qui n’est pas une mauvaise chose, et ce n’est pas mal que ce soit ce que les gens c’est ce qui vous fait vous sentir bien, bien sûr.

“Mais quand je n’étais plus sur les réseaux sociaux, j’étais tellement plus heureux avec moi-même, mon apparence, et ça m’a beaucoup aidé. J’avais juste besoin de laisser partir mon ancien moi. Je purgeais plusieurs choses différentes, mais ça était précisément qui j’étais alors. ”

La pop star de 27 ans est depuis revenue sur les réseaux sociaux mais se sent assez forte pour ignorer les remarques depuis l’écriture de son nouvel album “ Rare ”.

Elle a expliqué: “Je voudrais dire que c’est un nouveau départ, et j’ai commencé avec cet album, mais je vais continuer à faire mieux et à faire tout ce que je peux pour le rendre génial.”

