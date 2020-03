Selena Gomez: Mon premier baiser a été l’un des pires jours de ma vie

2020-03-07 19:30:05

La beauté brune Selena Gomez a affirmé que son premier baiser devant la caméra était “l’un des pires jours” de sa vie.

La chanteuse de 27 ans a partagé son premier baiser devant la caméra avec Dylan Sprouse – le frère jumeau de l’acteur Cole Sprouse – alors qu’elle faisait une apparition dans la série Disney “ The Suite Life of Zack and Cody ” en 2006, mais Selena n’a pas de bons souvenirs de l’expérience.

Apparaissant dans «The Kelly Clarkson Show», Selena se souvient: «J’ai invité joué dans la série mais j’ai embrassé son frère et je n’ai pas pu embrasser Cole. C’était mon premier baiser.

Ensuite, l’animatrice de l’émission, Kelly Clarkson, a demandé à la beauté brune de préciser s’il s’agissait de son tout premier baiser, ou simplement de son premier baiser devant la caméra.

Selena a répondu: “À la caméra! Ce fut l’un des pires jours de ma vie.”

Pendant ce temps, Selena a précédemment affirmé qu’elle “ne pouvait pas être non authentique”.

La star en tête du classement a insisté sur le fait qu’elle ne pouvait pas écrire une chanson qui ne sonnait pas avec elle-même.

En réfléchissant à son single “Lose You to Love Me” – qui touche à sa relation déchirante – Selena a déclaré: “J’ai écrit cette chanson il y a plus d’un an. C’est évidemment une chanson très émotionnelle pour moi.

“C’est intéressant de voir jusqu’où je suis arrivé depuis ce moment. Partager mon histoire est exactement ce que j’ai toujours fait. Je ne peux pas être non authentique. Je ne peux pas prétendre que je ne traverse pas quelque chose quand il est évident que je l’avais été. ”

Selena – dont la rumeur raconte qu’il s’agit de son ex-petit ami Justin Bieber – espère que ses fans pourront se rapporter au single.

Elle a ajouté: “C’est une de ces chansons où j’ai l’impression de sortir, elle est sortie et j’espère que les filles et les gars du monde entier peuvent se sentir soutenus. C’est un sentiment que tout le monde ressent.”

