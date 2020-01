Selena Gomez pense que sortir avec des gens célèbres est souvent pour «montrer»

2020-01-10 23:30:04

Selena Gomez a laissé entendre que sortir avec quelqu’un de célèbre est souvent pour “montrer” plutôt que pour l’amour.

Selena Gomez pense que sortir avec quelqu’un aux yeux du public est souvent pour “montrer”.

La chanteuse “Rare” a eu deux relations de haut niveau au fil des ans – une romance de huit ans avec Justin Bieber et une courte aventure avec The Weeknd en 2017 – et a laissé entendre qu’elle se penchait vers les célébrités pour l’amour parce que c’est ” sûr “et ils peuvent rebondir les uns les autres en termes de création de nouvelle musique.

S’adressant à Zane Lowe sur New Music Daily sur Apple Music’s Beats, elle a déclaré: “Si je peux être honnête, c’est tellement cliché, c’est juste, tout le monde sort avec tout le monde.

“Cela semble toujours être dans une petite bulle, et c’est parce que c’est sûr, non? Vous voulez que quelqu’un comprenne ce que vous traversez. Vous voulez presque aussi un équivalent de la créativité, et c’est intéressant et amusant .

“Mais le problème est que vous vous retrouvez – que vous l’admettiez ou non – vous avez une relation pour les gens et pas même pour vous-même. Il y a presque ce point où c’est comme, ‘Oh, nous le faisons savoir que nous sommes ensemble. Il vous suffit de décider, dans notre monde, si c’est pour vous ou pour le spectacle. ”

Le single à succès de la chanteuse de 27 ans, “ Lose You To Love Me ”, parle de sa relation avec Justin, 25 ans, et de la rapidité avec laquelle il a évolué avec Hailey Baldwin, qui est maintenant sa femme, après leur séparation en 2018.

Mais, bien que le chagrin était horrible à l’époque, Selena s’est rendu compte qu’elle devait passer par l’agonie de perdre Justin afin de créer un hit numéro un.

Elle a expliqué: “Quand cela s’est produit, j’ai eu un moment où j’ai dit: ‘Je comprends parfaitement.’ L’agonie, la confusion, le doute de soi, tout cela s’est retrouvé dans cette chanson. C’était un moment où je l’ai eu, j’avais besoin de ça, j’ai vécu ça pour quelque chose comme ça, pour d’autres personnes. “

