Selena Gomez poursuit une société de jeux vidéo qu’elle a accusée d’utiliser son nom et sa ressemblance sans autorisation.

Le hitmaker “ Lose You to Love Me ” a déposé une plainte contre les sociétés de logiciels et de technologies qui ont créé l’application “ Clothes Forever – Styling Game ” car elle a insisté sur le fait qu’elle ne leur avait pas donné la permission d’utiliser son nom, sa ressemblance ou son image dans aucun égard.

Et Selena – dont l’équipe juridique a inclus un examen défavorable de l’application dans la plainte – a fait valoir que le jeu menaçait sa réputation car il facturait les utilisateurs et était “criblé de bogues”.

Dans un communiqué, son avocat Alex Weingarten de Venable LLP a déclaré à E! News: “La carrière de Selena Gomez en tant que mannequin, actrice, musicienne et entrepreneure a fait de Selena un nom connu.

“Forgame, Mutanbox et ces autres développeurs de jeux vidéo de nuit ont tenté de profiter du look de signature de Selena en se détournant de sa ressemblance et en invitant les joueurs à styliser ‘Selena sans son consentement.

“Selena Gomez est une icône de style. Il s’agit d’une violation flagrante des droits de Selena, que nous plaiderons vigoureusement pour défendre.”

La star de 27 ans demande des dommages et intérêts pour “détournement intentionnel et méprisable” de sa stature publique, une part de tout profit réalisé par l’application et pour que la société cesse d’utiliser sa ressemblance.

Selena a récemment admis qu’elle se sentait obligée de “s’ouvrir” à sa vie privée parce que “les gens emportaient [her] récit”.

Elle a dit: “Mon intention n’était jamais de devenir un tabloïd … c’est devenu incontrôlable. Et puis je me suis dit:” Attendez, rien de tout cela n’est vrai. ” Le chemin [people have] … essayé d’expliquer les choses a fait que ça sonnait vraiment mal, alors qu’en réalité il n’y a rien de mal à ce que je devais partir ou que je suis tombé amoureux.

“J’ai dû commencer à m’ouvrir parce que les gens m’ont enlevé mon récit et cela me tuait. Je suis si jeune et je vais continuer à changer, et personne n’a le droit de me dire comment ma vie se déroule.”

