Selena Gomez révèle qu’elle est bipolaire lors d’une conversation IG avec Miley Cyrus

Selena Gomez Vendredi, je me suis ouvert sur le fait d’être bipolaire pour la première fois.

Pendant un chat en direct sur Instagram pour Miley Cyrus’ “Bright Minded”, la chanteuse de 27 ans a révélé qu’elle avait été diagnostiquée avec un problème de santé mentale après une récente visite à l’hôpital McLean, qu’elle a décrit comme “l’un des meilleurs hôpitaux psychiatriques au monde”.

«Après des années passées à travers beaucoup de choses différentes, j’ai réalisé que j’étais bipolaire», a-t-elle avoué à sa collègue pop star. «Alors, quand j’ai appris plus d’informations, cela m’aide vraiment. Cela ne me fait pas peur une fois que je le sais. Je pense que les gens ont peur de ça. “

Gomez a déclaré qu’elle reconnaissait les symptômes chez les membres de sa propre famille, mais c’était tabou de parler de telles choses en grandissant.

. @ SelenaGomez révèle à @MileyCyrus sur #BrightMinded qu’elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. pic.twitter.com/ryWlkEmq1p

– Pop Crave (@PopCrave) 3 avril 2020

“Je viens du Texas. On ne sait pas parler de votre santé mentale”, a-t-elle expliqué. “Vous devez avoir l’air cool, puis je vois la colère s’accumuler chez les adolescents et les jeunes adultes parce qu’ils en veulent tellement.”

S’informer sur le diagnostic l’a aidée à trouver du réconfort, selon la chanteuse “It Ain’t Me”.

“Je voulais tout savoir à ce sujet, et cela a dissipé la peur”, a-t-elle déclaré, avant de se remémorer une anecdote personnelle pour Miley.

“Quand j’étais plus jeune, j’avais peur des orages et ma mère m’a acheté tous ces livres sur les orages et elle m’a dit:” Plus tu t’instruis sur ce sujet, plus tu n’auras pas peur. ” Cela a complètement fonctionné. C’est quelque chose qui m’aide beaucoup. “

Selena Gomez devient émotive en parlant de ses grands-parents et des gens qui ne prennent pas l’épidémie au sérieux. pic.twitter.com/OHRui674QL

– Pop Crave (@PopCrave) 3 avril 2020

Le trouble bipolaire est défini comme “un état de santé mentale qui provoque des sautes d’humeur extrêmes qui peuvent inclure des hauts émotionnels (manie ou hypomanie) et des bas (dépression)”, selon le Clinique Mayo.

Gomez a été très ouverte sur sa santé mentale dans le passé, car elle a demandé un traitement pour l’anxiété et la dépression en 2016.

“Tout ce qui m’intéressait, j’ai cessé de m’en soucier. Je suis sortie et j’ai eu l’impression ‘OK, je ne peux qu’avancer'”, a-t-elle déclaré Dans le style sur le traitement. “Et il y a encore des jours. Je vais à la thérapie. J’y crois et je parle de l’endroit où tu es. Mais je suis dans un endroit vraiment, vraiment sain.”

Pour l’instant, Selena fait face à des mesures simples.

“Je pense que parler de ce que vous ressentez est extrêmement utile”, a-t-elle déclaré à Miley pendant l’émission. “Parfois, je dois le sentir, parfois je dois le crier et le relâcher, et je prends une profonde respiration.”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Filles avec des tatouages

Instagram

Selena Gomez se fait tatouer le tatouage “ rare ” pour célébrer le nouvel album