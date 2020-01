Selena Gomez se fait tatouer le nom de l’album sur le cou

2020-01-16 15:30:05

Selena Gomez a le nom de son album «Rare» tatoué sur son cou.

Le hitmaker “ Lose You To Love Me ” a été “ rare ” encré sur sa peau pour célébrer la sortie récente de son LP, qui a été dévoilé aux fans le 10 janvier.

À côté d’un emoji papillon, elle a écrit: “Je l’ai recommencé @bangbangnyc … rare (sic)”

Pendant ce temps, Selena a précédemment avoué que le dossier était un “cauchemar à gérer”.

Elle a dit: “Honnêtement, cet album était une sorte de cauchemar à gérer, mais de la meilleure façon possible. Je pensais que j’étais si prêt comme il y a deux ans … J’avais rassemblé toutes ces sessions, de belles sessions, que Je ne me souviens même pas de la moitié d’entre eux parce que ça évoluait chaque année … Et puis quelque chose m’arrivait et ce serait très drastique, pour que ça m’emmène ailleurs. Et puis tout d’un coup j’ai trouvé cette guérison , et j’ai vu quelque chose de plus grand que ce que je pensais être. Et je pense que cela a également ajouté toute la fin de l’album. ”

Et le chanteur de 27 ans écrivait toujours pour «Rare» jusqu’à la dernière minute.

Elle a expliqué: “Cela fait quatre ans de ma vie, et je pense que je suis tout à fait d’accord pour le libérer. Mais il y a toujours eu quelque chose qui m’empêchait ou m’effrayait de le faire, et je suis tellement contente d’avoir ‘ J’ai suivi cet instinct, parce que c’est tellement fou que chaque instant compte, jusqu’à littéralement ‘Lose You to Love Me’ et ‘Look at Her Now’ est sorti, mais nous étions encore, le dernier jour, à écrire de la musique qui .. . La chanson que je pense personnellement sera aussi l’une de nos plus grandes. “

Mots clés: Selena Gomez

