Selena Gomez sur Critique de chant, ‘Pire’ embrassant Dylan Sprouse

Selena Gomez a entendu les critiques de sa capacité de chanter, qui est devenue beaucoup plus vocale après avoir donné une voix bancale lors de son retour dramatique dans l’industrie aux American Music Awards en chantant son puissant hymne “Lose You to Love Me”.

C’est une belle chanson, mais même Gomez admet que ce n’était pas une belle performance, car ses nerfs l’ont fait souffrir d’une crise de panique avant de monter sur scène. Et après des années et des années où on lui a dit qu’elle n’était tout simplement pas si grande en tant que chanteuse, il semble que Gomez en ait internalisé une partie dans le doute de soi.

“Je sais que les gens ne pensent peut-être pas que je suis le plus grand chanteur”, a-t-elle déclaré. Kelly Clarkson sur l’émission de ce dernier vendredi. “Mais, je travaille juste mon cul. J’adore vraiment écrire et créer et créer des mélodies et grandir. Je me sentais comme [Rare] a été ma chance de dire tout ce que je voulais dire. “

L’album est devenu un chouchou critique, avec Gomez recevant les meilleures critiques de sa carrière et “Lose You to Love Me” lui marquant son premier tableau de bord Billboard. En d’autres termes, elle se débrouille très bien quand il s’agit de s’exprimer, de créer des mélodies et de grandir. Elle ne devrait ressentir que de la fierté et de la joie en ce moment.

Eh bien, Kelly Clarkson n’en avait rien. “La meilleure chanteuse du monde n’est pas la plus bruyante”, lui a dit Clarkson avec ferveur. “Et ce n’est pas le ‘OMG, tu dois chanter comme Whitney Houston.’ Les meilleurs chanteurs du monde vous émeuvent – et cela vient de tous les sons et styles différents. “

Et même si Clarkson est considérée comme l’une des plus grandes voix puissantes de l’ère moderne, elle reconnaît que ce qu’elle fait n’est pas le seul moyen, ni nécessairement le “meilleur” moyen. La vérité est qu’il n’y a pas de meilleur moyen.

“D’un chanteur à un chanteur, c’est beau ce que vous faites. Et j’adore votre disque, et j’adore chanter votre musique”, a déclaré Clarkson à Gomez. “Cela signifie quelque chose et ça fait bouger les gens.”

Sérieusement, elle n’allait pas permettre à ce talent doué de se vendre là-bas à cause des trolls en ligne et des critiques sans visage et sans signification. “N’annule jamais ton cadeau”, a-t-elle dit à Gomez. “Parce que c’est puissant.”

Et nous pensions que la voix chantante de Kelly était puissante, cette fille peut donner un enfer d’un discours d’encouragement. Il n’est pas étonnant que son talk-show soit un véritable succès dès la sortie de la porte. De plus, les femmes soulèvent-elles d’autres femmes et les aident-elles à dépasser le contrôle injuste qu’elles doivent subir sous les projecteurs? Nous sommes tellement là pour ça!

Le baiser “Suite” pas si simple

Ailleurs dans l’interview, Gomez a parlé de ce qu’elle décrit comme «l’un des pires jours de ma vie». Et vous ne le penseriez pas parce que les premiers baisers sont excitants, et qui ne serait pas ravi de pouvoir partager cela avec un visage que vous écrasez depuis des années déjà.

Eh bien, presque le visage sur lequel vous vous écrasez depuis des années. Gomez a déclaré que lors d’une récente visite dans sa maison d’enfance, elle avait découvert qu’elle “avait écrit dans les placards que j’étais amoureux de Cole Sprouse”. Bien que ce soit absolument un engouement pour l’enfance, Gomez était très sérieux à ce sujet.

“Cole Sprouse était sur” The Suite Life Of Zack and Cody “, et j’étais obsédée par ce spectacle”, a-t-elle expliqué. “Et je pensais que nous allions être ensemble un jour.”

Et puis l’impossible s’est produit, car Gomez a en fait été choisie pour faire une apparition dans “The Suite Life” quand elle avait 12 ans, et cela comprenait un baiser … juste avec le mauvais jumeau!

“C’était mon premier baiser! À la caméra! Ce fut l’un des pires jours de ma vie!” elle a dit devoir jouer avec la petite amie de Dylan Sprouse.

D’une part, les premiers baisers ne sont jamais fluides, et Gomez n’a apparemment pas fait exception. “J’ai fini par manquer la moitié de ses lèvres”, a-t-elle avoué. “Alors ça a fini par être le baiser le plus gênant du monde!”

En plus de cela, elle était désespérément obsédée par son frère Cole, donc c’était comme une trahison du niveau ultime, même si aucun des frères ne le savait.

Sprouse est maintenant à nouveau en train de briser les cœurs avec son rôle de Jughead Jones sur “Riverdale”. Mais avec des spéculations, il pourrait être tué, peut-être que Gomez pourrait le voler assez longtemps pour jouer dans un clip pour l’un de ses prochains singles de cet album “Rare”.

Ce pourrait être l’occasion de réparer une erreur et de glisser un baiser dans le script, si elle voulait égaliser les choses avec les frères.

