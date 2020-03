Selena Gomez vient de défier Cardi B, Gigi Hadid et Olivia Wilde au #SafeHands Challenge

Selena Gomez a publié une vidéo sur sa page Facebook de son #SafeHands Challenge. Arianna Huffington a défié la chanteuse du mème viral de lavage des mains. Le défi de style chaîne de lettres espère diffuser des instructions pour le lavage des mains afin de prévenir la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19). À la fin de son défi, Gomez a marqué Cardi B, Gigi Hadid et Olivia Wilde. Regardez la vidéo de Gomez ci-dessous et voyez si vous pouvez apprendre quelque chose sur le lavage des mains de l’acteur.

Selena Gomez commence avec du savon et de l’eau

Gomez a démontré comment elle conserve l’eau et savonne ses mains.

Selena Gomez | P. Lehman / Barcroft Media via .

“Bonjour, je vois votre Arianna Huffington et j’accepte votre défi et c’est le défi du lavage des mains”, a commencé Gomez. “Voici donc ce que nous allons faire. Nous allons prendre un peu d’eau. Désactivez-le pour ne pas le gaspiller. Ensuite, vous allez vous procurer du savon. “

Selena Gomez chante-t-elle Cardi B pendant qu’elle se lave les mains?

Les premiers rapports sur un bon lavage des mains ont suggéré 20 secondes. Beaucoup de mèmes flottaient autour suggérant des chœurs de chansons que vous pouvez chanter qui durent 20 secondes. Sûrement Cardi B a aussi quelques refrains de 20 secondes, mais Gomez reste simple et lave deux fois plus longtemps.

Cardi B et Selena Gomez | Scott Dudelson / . pour Coachella

“Maintenant, tout le monde dit que cela dure 40 secondes, ce qui est techniquement deux fois l’ABC”, a déclaré Gomez. “Qui aurait pensé parce que je ne me lavais clairement pas les mains dans le bon sens.”

Comment nettoyer vos ongles

Lorsque vous frottez du savon sur vos doigts et vos paumes, cela ne fait que nettoyer les surfaces. Gomez a démontré ratisser vos doigts contre votre paume pour que le savon pénètre sous les ongles. Elle a ensuite montré qu’elle serrait les pouces avec des mains savonneuses.

“Donc, certains des conseils qui m’ont été donnés sont que vous voulez en faire un peu pour vous mettre sous les doigts”, a déclaré Gomez. “Alors pour tes pouces, tu veux faire ça.”

Gigi Hadid et Selena Gomez | Kevin Mazur / MG18 / . pour The Met Museum / Vogue

Gomez sympathisait également avec les femmes aux ongles glamour qui auraient du mal avec cette technique.

“Je connais les filles et les longs ongles gras”, a déclaré Gomez.

Nettoyer chaque doigt

Ensuite, Gomez a démontré le verrouillage de vos doigts et les frotter ensemble pour nettoyer chacun des doigts.

“Alors tu vas vouloir aller entre tes doigts comme ça,” dit Gomez en riant. «Et puis continuez, faites les mêmes mouvements plusieurs fois. Nous pouvons nous moquer, non? “

Le rinçage final et le défi de Selena Gomez

Après 40 secondes, il est temps de laver le savon. Gomez a montré comment remettre l’eau en marche avec des mains savonneuses et les rincer.

“Ensuite, obtenez un bon bon lavage”, a déclaré Gomez. “Prenez une serviette, éteignez-la avec une serviette en papier, puis utilisez la même pour essuyer chaque partie de votre main.”

Défi des mains sûres

D’accord, voici mon défi #SafeHands, merci Arianna Huffington! Je défie maintenant Cardi B, Gigi Hadid et Olivia Wilde, j’espère que tout le monde reste en sécurité à l’intérieur! PS -J’ai dû refaire cette vidéo tant de fois. mieux j’ai

Publié par Selena Gomez le samedi 21 mars 2020

Espérons que des millions de fans de Gomez se laveront soigneusement les mains après cette vidéo. Et Gomez l’a payé en défiant trois femmes célèbres de continuer le défi #SafeHands.

“C’est mon défi”, a déclaré Gomez. «J’espère que je l’ai bien fait, donc je veux défier trois femmes incroyables plus puissantes avec Arianna. Je vais faire Gigi Hadid, Olivia Wilde et ma fille Cardi. Ce sont mes défis. “

Selena Gomez | P. Lehman / Barcroft Media via . n n n n

u201cHi, je vois votre Arianna Huffington et j’accepte votre défi et c’est le défi du lavage des mains, u201d Gomez a commencé. u201cVoici donc u2019 ce que nous allons faire. Nous allons prendre un peu d’eau. Désactivez-le pour ne pas le gaspiller. Ensuite, vous u2019 allez obtenir du savon. U201d n n n n

Selena Gomez chante-t-elle Cardi B pendant qu’elle se lave les mains? N n n n

Les premiers rapports sur un bon lavage des mains ont suggéré 20 secondes. Beaucoup de mèmes flottaient autour suggérant des chœurs de chansons que vous pouvez chanter qui durent 20 secondes. Sûrement Cardi B a aussi quelques refrains de 20 secondes, mais Gomez reste simple et lave deux fois plus longtemps. N n n nCardi B et Selena Gomez | Scott Dudelson / . pour Coachella n n n n

u201cNow, tout le monde u2019s dit que cela u2019s dure 40 secondes, ce qui est techniquement l’ABC deux fois, u201d Gomez a déclaré. u201cQui aurait u2019ve pensé parce que je n’étais clairement pas u2019t en train de me laver les mains dans le bon sens. u201d n n n n

Comment nettoyer vos ongles n n n n

Lorsque vous frottez du savon sur vos doigts et vos paumes, cela ne fait que nettoyer les surfaces. Gomez a démontré ratisser vos doigts contre votre paume pour que le savon pénètre sous les ongles. Elle a ensuite montré qu’elle serrait vos pouces avec des mains savonneuses. N n n n

u201cSi certains des conseils que j’ai u2019ve donnés, c’est que vous voulez faire un peu de cela pour vous mettre sous les doigts, u201d Gomez dit. u201cPuis pour vos pouces, vous voulez faire ceci. u201d n n n nGigi Hadid et Selena Gomez | Kevin Mazur / MG18 / . pour The Met Museum / Vogue n n n n

Gomez a également sympathisé avec des femmes aux ongles glamour qui auraient du mal avec cette technique. U00a0 n n n n

u201cJe connais les filles et les gros ongles longs, u201d Gomez a dit. n n n n

Nettoyer chaque doigt n n n n

Ensuite, Gomez a démontré l’interverrouillage de vos doigts et les frotter ensemble pour nettoyer chacun des doigts. N n n n

u201cPuis vous u2019 allez vouloir entrer entre vos doigts comme ça, u201d Gomez dit, en riant. u201cEt puis continuez, faites les mêmes mouvements plusieurs fois. On peut se moquer, non? U201d n n n n

Le rinçage final et le défi de Selena Gomez u2019s n n n n

Après 40 secondes, il est temps de laver le savon. Gomez a montré comment remettre l’eau en marche avec des mains savonneuses et les rincer. N n n n

u201cEnsuite, faites un bon lavage, u201d Gomez a déclaré. u201cPrenez une serviette, éteignez-la avec une serviette en papier, puis utilisez-la pour essuyer chaque partie de votre main. u201d n n n n nSafe Hands Challenge

Très bien, voici mon défi #SafeHands, merci Arianna Huffington! Je défie maintenant Cardi B, Gigi Hadid et Olivia Wilde, j’espère que tout le monde reste en sécurité à l’intérieur! PS -J’ai dû refaire cette vidéo tant de fois. best I gotPosté par Selena Gomez le samedi 21 mars 2020 n n n n n

Espérons que des millions de fans de Gomez u2019 se laveront soigneusement les mains après cette vidéo. Et Gomez l’a payé en mettant au défi trois femmes célèbres de continuer le défi #SafeHands. N n n n

u201cC’est mon défi, u201d Gomez a déclaré. u201cJ’espère que je l’ai bien fait, donc je veux défier trois femmes incroyables plus puissantes avec Arianna. Je vais faire Gigi Hadid, Olivia Wilde et ma fille Cardi. Ce sont mes défis. U201d n “,” ptime “:” 2020-03-22T00: 34: 06 “,” author “: {” name “:” Fred Topel “,” slug “:” fredtopel “,” url “:” https: / / www.cheatsheet.com / author / fredtopel / “}}};