Selena Gomez vient de faire allusion à son prochain single et clip vidéo

Selena Gomez a “reçu votre message, tous les 23” et elle s’apprête apparemment à sortir son prochain clip et single de son nouvel album, Rare. Après une interruption de quatre ans de sa carrière solo, Gomez est de retour et mieux que jamais. Son troisième album studio solo contient déjà un single numéro un avec “Lose You To Love Me” et l’album a également fait ses débuts numéro un.

Selena Gomez | Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

À cette époque de sa carrière, Gomez a été pleine de surprises. Elle a choqué les fans lorsqu’elle a sorti son deuxième single “Look At Her Now” seulement 24 heures après “Lose You To Love Me”, qui était également accompagné d’un clip. De plus, la chanteuse de 27 ans a sorti le clip de la chanson-titre «Rare» quelques heures seulement après avoir sorti son album dans le monde. Maintenant, il semble que la chanteuse de «People You Know» prépare une nouvelle surprise pour ses fans.

Selena Gomez fait allusion à laquelle de ses nouvelles chansons sera le prochain single

Le mardi 28 janvier 2020, Gomez a été aperçu au centre-ville de Los Angeles en train d’enregistrer un nouveau clip. Arborant un vernis à ongles noir, une robe à enfiler dorée, des cheveux bouclés et des bottes noires à hauteur du genou, la chanteuse avait l’air de sortir d’une époque différente. Après la publication des photos, les fans ont commencé à se demander quelle chanson du nouvel album serait le prochain single de Gomez. Bien qu’il y ait eu des disputes dans les deux sens, l’alun des Wizards of Waverly Place a confirmé que le prochain single serait “Ring”.

Teasing paroles sur Instagram

Juste un jour après que Gomez ait repéré l’enregistrement de son clip, elle s’est rendue sur sa page Instagram pour partager des images en coulisses. Sur la photo, elle se maquille et tient ses doigts devant la caméra. “Enroulé autour de mon doigt comme une bague”, l’artiste Rare a sous-titré la photo, qui sont les paroles de sa chanson, “Ring”. Les fans ont été immédiatement ravis par la poste et semblaient croire que Gomez confirmait son prochain single. «UN NOUVEAU SINGLE ARRIVE», a déclaré un fan exubérant.

Les gens sont obsédés par le nouvel album

Les fans de Gomez (qui s’appellent souvent Selenators) apprécient particulièrement «Ring». Il a des nuances bluesy et jazz et est un hymne lorsque vous vous sentez vous-même. «C’est élégant et équilibré. Vintage et auto-déterminé. Comme un mélange de la classe de Lana, la compréhension audacieuse de Taylor et les nuances veloutées de Camila. Je ressens ces sentiments. Mais tout cela véhicule Selena. Cette nonchalance d’Alex Russo, cette douceur et cette beauté inégalée. La nostalgie. Le voyage d’une femme qui n’a pas trouvé, mais a rencontré sa maturité. Une femme qui a grandi des pires sortes de chagrin avec une grâce et un charisme si profonds, le monde en fera sonner, sonner, sonner… », a écrit un fan à propos de la chanson de Gomez.

Les fans ont des idées pour un clip de Ring

D’autres fans de Gomez avaient déjà commencé à conceptualiser à quoi ressemblerait un clip pour «Ring». “Bon alors imaginez ceci: le clip de cette chanson se déroule dans les années 1920, avec un thème de type Burlesque. Selena est dans un bar avec une robe brillante et des cheveux bouclés et elle aime sa compagnie et attire l’attention de trois hommes. Tout le clip est sa danse avec eux tous, et elle parle de la façon dont ils sont fondamentalement amoureux d’elle et son plan est de les laisser pendre à la fin “, a expliqué une sélénatrice une semaine avant le teaser de Gomez. Il semble que Gomez a reçu le mémo sur la robe scintillante. Seul le temps nous dira quoi d’autre elle propose pour son prochain single.