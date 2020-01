Selma Blair déclare que la perte de Kobe Bryant devrait nous rappeler la brièveté de la vie

Selma Blair dit la perte tragique de Kobe Bryant devrait nous rappeler à tous combien la vie est précieuse.

“Je pense que c’est une douleur collective quand un tel leader meurt”, a déclaré l’actrice, toujours sous le choc de la nouvelle selon laquelle la légende des Lakers avait péri dans l’accident d’hélicoptère de dimanche avec huit autres personnes, dont sa bien-aimée fille Gianna, âgée de 13 ans.

Selma a déclaré que Kobe était plus grand que Hollywood, dont l’influence se faisait sentir non seulement ici, dans sa maison de LA, mais partout dans le monde.

La star de “Cruel Intentions”, qui vit avec la sclérose en plaques, a déclaré que le mantra de “la vie est courte – étreindre ceux que vous aimez” est celui qu’elle vit tous les jours, et qui résonne toujours le plus profondément face à une telle tragédie.

“Je vis de cette façon tous les jours”, a-t-elle déclaré. “Je veux dire, la vie est trop courte pour certains, trop longue pour d’autres. Je veux dire, cela dépend juste de la façon dont vous vous sentez à ce moment; mais quand quelque chose de si mémorable va pour les gens, vous devez toujours considérer quelle est la force de votre propre vie.”

Elle a ajouté: “Je le fais, je vis ma vie avec ça en tête tout le temps.”

Kobe et Gigi étaient en route pour une séance d’entraînement à sa Mamba Academy à Thousand Oaks lorsque la tragédie a frappé dimanche, à seulement 17 km de leur destination.

Parmi les morts figuraient également John et Keri Altobelli et leur fille jouant au basket-ball Alyssa; mère et fille Sarah et Payton Chester; L’entraîneure de basket-ball de la Mamba Academy, Christina Mauser; et le pilote Ara Zobayan.

“Perte des grands. Puissions-nous tous pleurer d’amour et de respect”, a écrit Selma sur Instagram. “Pour ce qu’il a apporté. Pour sa famille. Ce bel enfant. Les autres qui ont péri #shock #mamba #gigi partent avec D.ieu.”

