Selon la rumeur, la prochaine licence de bachelor est révolutionnaire, rafraîchissante et complètement perplexe

“La bachelorette” pourrait évoluer à la fois dans une direction audacieuse et perplexe avec sa prochaine décision de casting majeure, si l’on en croit les principales rumeurs de spoiler. Si vous préférez attendre la révélation officielle de la prochaine Bachelorette lundi “Bonjour Amérique,” vous voudrez peut-être vous déconnecter maintenant.

Mais si vous souhaitez descendre ce lapin avec nous chez la femme qui aurait été divulguée comme la prochaine piste pour la vénérable franchise ABC, ne vous joindrez-vous pas pour voir comment elle brise le moule des leads “Bachelorette” et puis se demandent comment diable ils se sont installés sur elle en premier lieu.

Selon un rapport de E! Nouvelles il y a quelques jours à peine, la dernière Bachelorette, Hannah Brown, a été approchée pour revenir pour ce qui serait une course consécutive sans précédent, mais elle les a refusés.

Peut-être après avoir apparu dans “The Bachelor”, mettant en vedette sa propre “Bachelorette”, remportant la dernière saison de “Danser avec les étoiles” puis écraser Peter “Bachelier” épisodes de première, même Hannah est malade de Hannah à la télévision.

Ou peut-être que c’est juste parce qu’elle avait déjà accepté de faire la tournée live “DWTS”, ce qui la rendrait indisponible pour le tournage … cette saison. Ce n’est pas aussi sans précédent pour un chef de file de Bachelor Nation de revenir pour une deuxième course à l’amour dans une capacité non consécutive. Brad Womack a attendu quatre ans pour sa deuxième chance.

Pendant ce temps, ABC avait une saison à lancer et peut-être qu’ils ne se sentaient pas bien avec aucun des candidats de Peter, car ils auraient choisi de s’éloigner de toutes les dames de la distribution actuelle. Ceci est tout sauf confirmé par le fait que la grande révélation a lieu (avant) la spéciale “Women Tell All” et avant la finale de la saison de Peter.

C’est comme si les producteurs savaient que cette saison n’allait pas plaire aux fans et qu’ils voulaient amener les gens à attendre la prochaine saison de “The Bachelorette” avant même de commencer à griffer les yeux lors du naufrage qui sera la finale de Peter (nous ” spécule ici, c’est peut-être tout simplement charmant … nous en doutons, mais c’est possible … mais probablement pas).

E! a continué à spéculer qui, selon eux, pourrait faire de bons candidats pour le prochain Bachelorette, et s’ils savaient ou non quelque chose qu’ils ont frappé la femme dont le nom est maintenant lancé comme le prochain visage confirmé de la franchise, et c’est un rappel à la saison 18.

C’est vrai, si les rumeurs sont vraies – et “Réalité Steve,” qui a presque toujours raison, a confirmé cela – les producteurs atteignent la saison de Juan Pablo Galavis où ils auraient arraché sa finaliste Clare Crawley comme leur prochaine grande dame. Ce qui est remarquable, rafraîchissant et potentiellement génial, c’est le fait que Clare a 38 ans, elle aura 39 ans pendant le tournage, ce qui ferait d’elle la plus vieille Bachelorette à ce jour.

L’une des critiques exercées sur la franchise “Bachelor”, et la télé-réalité en général, est que le casting était devenu de plus en plus jeune au cours de la dernière décennie, au point que deux des finalistes de Peter ont 23 ans, “Big Brother”. est critiqué pour avoir jeté de jolis visages sur des personnalités et “Survivor” est salué pour sa distribution la plus ancienne de tous les temps avec sa saison gagnante.

Peut-être que la télé-réalité commencera à rattraper le retard dans les films où il y a cette lente prise de conscience que les personnes de plus de 30 ans peuvent toujours être intéressantes et, en fait, pourraient bien être plus intéressantes parce qu’elles ont vécu une vie, subi des coups et juste généralement connu plus de ce que le monde a à offrir.

Il y a beaucoup à dire pour l’énergie et la beauté de la jeunesse lors de la diffusion d’une émission de télévision, mais il y a plus dans la vie que cela et on ne peut nier la substance potentielle qu’une femme approchant de son âge moyen peut apporter à une émission de rencontres. Rencontrer dans la trentaine n’a rien à voir avec la datation dans la vingtaine – et nous supposons et espérons seulement que ses prétendants sont vieillis en moyenne pour mieux lui convenir.

Clare n’a pas été absente de Bachelor Nation ces quatre dernières années non plus. Elle a poursuivi sa recherche d’amour sur les deux premières saisons de “Bachelor in Paradise” et est même apparue dans la série “Bachelor Winter Games” 2018. Là, elle s’est fiancée à son compatriote Benoit Beauséjour-Savard, bien que les deux aient finalement rompu leur relation.

En d’autres termes, elle a aimé et perdu deux fois avec cette franchise et elle n’est à l’écart que depuis deux ans (c’est trois de moins qu’Arie Luyendeyk Jr., bien qu’il ne soit peut-être pas la meilleure comparaison compte tenu de la façon dont sa course a été reçue). Mais le plus important, c’est qu’elle serait un nouveau départ.

Quand ils tirent le prochain “Bachelor” ou “Bachelorette” de la saison précédente, cela fait que la course entière se sent comme une histoire continue. Parfois, cela fonctionne, mais d’autres fois, cela peut énormément faiblir, comme beaucoup diraient que cela a été le cas cette saison. Peter semblait certainement avoir encore des sentiments pour Hannah lorsque ce voyage a commencé, et on pourrait en dire autant pour Hannah lorsque sa saison a commencé.

Parfois, les gens ont besoin de temps pour guérir leurs cœurs brisés après avoir été largués à la télévision nationale, mais le machien “Bachelor” ne leur laisse pas toujours ce temps. Clare a perdu sa vie depuis deux ans maintenant, alors elle est probablement dans un espace de tête plus clair et plus sain que Peter n’aurait peut-être pu commencer quand il a commencé sa saison.

Nous ne sommes plus qu’à un jour de découvrir ce que l’avenir réserve à “The Bachelorette”, mais nous aurions du mal à trouver un choix plus intéressant et potentiellement bouleversant que Clare, qui était la favorite des fans pendant sa saison. et qui peut apporter une nouvelle perspective à la franchise.

