Selon les fans, Tony Stark aurait pu causer encore plus de chaos lorsqu’il a inversé le claquement

Réfléchir à tous les détails de The Snap dans les films Infinity War / Endgame du MCU peut probablement causer des maux de tête si vous y réfléchissez trop profondément. Là encore, les frères Russo ont réussi à tailler de la vraie viande dans l’intrigue du voyage dans le temps et tout ce que cela impliquait.

Les fans, cependant, continuent de plonger profondément dans les événements et Tony Stark inversant The Snap lors de la finale de Fin du jeu. Selon quelques personnes, son renversement aurait pu causer de plus gros problèmes que ce que le public savait.

Lorsque Thanos a décimé la moitié de la vie sur terre et dans l’univers, cela a soulevé beaucoup de questions sur ce qui se passerait si ces gens pouvaient revenir d’entre les morts. Bien sûr, cela peut commencer à monter en flèche dans un débat philosophique plus vaste sur la résurrection en général.

Tony Stark renversant The Snap a-t-il créé un problème de surpopulation sur terre?

Robert Downey Jr. | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Comme d’habitude, les utilisateurs de Reddit reprennent des choses comme ça. Quelqu’un a récemment commencé un fil de discussion disant quelque chose que personne n’a vraiment réfléchi: lorsque Stark a inversé The Snap, le monde est passé de 3,5 milliards de personnes à 7 milliards de personnes en quelques minutes.

Oui, ramener tous ceux qui sont morts aurait pu être plus problématique que quiconque ne le pensait. Bien sûr, le fil ci-dessus s’est ramifié en une discussion intéressante sur le type de chaos que cela aurait provoqué sur notre planète. À une époque où le monde est déjà confronté à une surpopulation, il vaut la peine de réfléchir à ce qui se passerait si tous ceux qui sont morts depuis la nuit des temps ressuscitaient.

Des pensées comme celle-ci pourraient impliquer des plongées profondes dans la foi religieuse, sans se demander comment cela fonctionne en relation avec l’approvisionnement alimentaire. Certains dans la discussion ci-dessus se sont demandés comment tant de morts qui reviendraient seraient nourris… à moins que la «vie» ne signifie aussi plus que le retour des humains.

Avec les prochains spectacles Disney + Marvel qui se dérouleront après les événements Endgame, vont-ils résoudre ces problèmes? Ou seront-ils simplement cachés en faveur d’autres problèmes?

Résoudre le problème de l’acclimatation des morts revenant à la vie

La mort et la résurrection sont les thèmes les plus universels, y compris une bonne partie de notre population ayant la foi, quelque chose de très similaire se produira un jour dans la vraie vie. Le MCU plongeant dans un territoire similaire était sans précédent pour une franchise de super-héros. Néanmoins, les Russo ont réussi à rester au fait des détails les plus complexes.

Ils ont encore ouvert une grande fenêtre pour se demander comment tous ceux qui sont revenus à la vie seront hébergés sur notre planète. Oubliez le problème des ressources et réfléchissez à la manière dont ils pourraient retrouver un sens de la vie normale dans le cas d’un emploi ou d’un logement.

Pour certains, ces transitions seraient peut-être plus faciles que d’autres, selon la durée de leur mort. Ceux qui sont morts ici étaient censés avoir disparu cinq ans, ce qui est une éternité dans le temps où nous vivons actuellement.

Sur le plan psychologique, il y a aussi beaucoup à explorer. Il ne faut pas ignorer l’idée de pleurer quelqu’un qui meurt, puis de le revoir vivant cinq ans après.

Peut-être que ces thèmes post-Snap seront abordés dans les émissions Disney +

Tout le monde saura avec certitude si ces problèmes post-Snap seront résolus lorsque The Falcon and the Winter Soldier fera ses débuts en août. Sur la base de certaines des scènes d’aperçu trop brèves, les choses semblent s’être normalisées dans le cas de la population participant à des événements.

Là encore, les choses ne sont probablement pas ce qu’elles semblent être. Même si cette émission va apparemment explorer des thèmes raciaux avec Sam Wilson qui se bat pour récupérer son titre de Captain America, la situation mondiale pourrait également être examinée.

Peut-être que les curieux auront enfin des réponses à la façon dont les gens ramenés à la vie obtiennent leur nourriture, sans se demander si le retour sur une terre en difficulté en valait la peine.