Serena Williams: mes héros sont des mères

Les «héros» de Serena Williams sont des mères, car elle ne peut pas croire la quantité de travail qui est nécessaire pour élever un enfant.

La star du tennis de 38 ans est la mère de la fille de deux ans Alexis Olympia – qu’elle a avec son mari Alexis Ohanian – et a déclaré que la maternité lui avait fait comprendre qui étaient les vrais “héros” du monde, comme elle ne peut pas croire la quantité de travail qui est nécessaire pour élever un enfant.

Elle a dit: “Mes héros ont changé après avoir eu un enfant. Mes héros sont des mamans parce que les femmes sont des super-héros. Pour avoir un bébé et ensuite aller travailler deux ou trois semaines plus tard ou travailler de 9 à 5 … Je suis la chance de ne pas avoir à le faire. ”

La star du sport veut que les femmes soient “reconnues” pour leur dur labeur, en particulier celles qui travaillent à plein temps tout en élevant de jeunes enfants.

Elle a ajouté: “Je suis à court de mots quand je pense aux femmes qui travaillent jour après jour pour subvenir aux besoins de leur famille, quand je sais à quel point il est difficile pour moi de quitter ma fille. Je suis devenue maman. Je pense que les femmes doivent être reconnues. ”

Et tout en étant une mère est “importante” pour Serena, elle veut également montrer à sa fille ses réalisations professionnelles, afin qu’Olympia puisse être “inspirée” par elle.

S’adressant à Anna Wintour pour TIME, elle a déclaré: «Être maman est super important, mais aussi être une dirigeante pour que ma fille puisse me regarder et dire:« C’est ce que ma maman a fait. J’aspire à faire cela et je veux être meilleur. C’est vraiment important pour moi d’inspirer la prochaine génération parce que c’est ce que l’avenir est. ”

Pendant ce temps, Serena a récemment jailli sur le premier mot de sa fille, car elle a révélé que c’était “maman”.

Elle a expliqué: “Tout à ce stade est nouveau.

“Elle apprend à mettre ses propres chaussures, ce qui est une étape importante pour moi car avant je devais le faire et maintenant je peux lui dire de le faire elle-même.

“Elle commence à parler, et ils ne parlent pas vraiment jusqu’à ce qu’ils soient deux.

“Alors elle commence à parler et apprend de nouveaux mots et phrases.

“Elle comprend la phonétique et répète ce que nous disons – son premier mot a été” maman! ” “

.