Serena Williams passera “les six prochaines semaines dans la solitude” au milieu du coronavirus.

Serena Williams et sa famille passeront “les six prochaines semaines dans la solitude” au milieu du coronavirus.

La star du tennis a exhorté tout le monde à rester en sécurité alors qu’elle se révélait, son mari Alexis Ohanian et leur fille de deux ans, Alexis Olympia, resteront seuls pendant plus d’un mois après la crise sanitaire mondiale.

Révélant qu’elle passerait “les six prochaines semaines dans la solitude”, elle a écrit sur les réseaux sociaux: “Être une femme. Être une maman. Cuisine. Nettoyage. Nettoyage de printemps. Masque facial. Tutoriels de maquillage. Je vous ferai savoir comment ça va … rester en sécurité tout le monde. ”

Alors que dans son propre poste, Alexis – qui est le co-fondateur de Reddit – a révélé qu’il aurait “beaucoup de temps supplémentaire en famille” dans les semaines à venir.

Il a partagé: “Nous allons tous avoir beaucoup de temps supplémentaire en famille à la maison dans les semaines à venir. Ça va être difficile, mais nous persévérerons – et en tant que pays, j’espère que cela nous unit contre un commun ennemi qui ne fait pas de discrimination en fonction de nos habitudes de vote. Ce n’est pas le moment de paniquer, mais c’est le moment d’être prudent et responsable – en particulier parce que les plus vulnérables d’entre nous sont très menacés. ”

Pendant ce temps, Serena a précédemment admis qu’elle avait du mal à être une maman qui travaillait, et cela la laissait “épuisée et stressée”.

Elle a écrit: “Je ne sais pas qui a pris cette photo mais travailler et être maman n’est pas facile. Je suis souvent épuisée, stressée, puis je vais jouer un match de tennis professionnel. Nous continuons. Je suis tellement fière et inspirée par les femmes qui le font jour après jour. Je suis fière d’être la maman de ce bébé @olympiaohanian. #nofilter #nomakeup lol #justme (sic) “

