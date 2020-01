Ses conseils étonnamment simples pour les vétérinaires en herbe

Si vous avez regardé The Incredible Dr. Pol du tout, il y a quelques choses qui deviennent assez claires sur le Dr Jan Pol. Il est le type de vétérinaire que tout propriétaire d’animaux veut: il explique ce qui se passe et comment bien prendre soin de votre animal.

Dr Jan Pol | Frederick M. Brown / .

Un autre aspect du Dr Pol: il aime vraiment encadrer les jeunes vétérinaires et, récemment, avec sa nouvelle renommée, a rencontré un bon nombre de jeunes qui ont été inspirés à devenir vétérinaires par son exemple.

Découvrez les conseils intéressants qu’il a pour les vétérinaires en herbe et comment le domaine a changé depuis ses débuts.

Comment le Dr Pol a commencé

Le Dr Pol semble être né en prenant soin des animaux. Le médecin né aux Pays-Bas a grandi dans une ferme laitière, où il était responsable de nombreux animaux que son père avait – des vaches, des poulets, des chèvres.

Son fils, Charles, a expliqué au National Geographic en 2014 que son père s’occupait des animaux depuis son jeune enfance.

«Mon père, Jan Pol, est né aux Pays-Bas et a grandi dans une ferme. Au départ, il voulait être agriculteur. Mais il ne reste plus beaucoup de terres agricoles aux Pays-Bas, donc c’est presque impossible à faire. Quand il avait neuf ans, son frère a appelé le vétérinaire local pour les aider à livrer une litière de porcelets. Mon père a aidé le vétérinaire et à partir de ce moment, il a su ce qu’il voulait faire. »

Conseils du Dr Pol aux nouveaux vétérinaires

Le Dr Pol a parlé au DVM360 en 2011 des jours où lui et sa femme, Diane, avaient commencé leur pratique. Il a notamment évoqué la tension entre le traitement des animaux de ferme et l’offre de tarifs équitables aux exploitations qui, dans certains cas, avaient du mal à joindre les deux bouts.

«Ce que nous avons fait, nous avons été économe», explique Pol. “Il est facile de dépenser trop, et je pense que vous devez faire attention à ne pas aller trop loin. Surveillez vos dépenses et soyez juste dans votre pratique. »

«Quand j’ai commencé il y a 30 ans, les agriculteurs se rendaient simplement compte qu’ils pouvaient obtenir beaucoup de médicaments grâce aux catalogues. En fait, le jeu a alors changé. Si un vétérinaire n’était pas compétitif sur le prix, les fermiers clients vous appelleraient. “

Ses conseils à ceux qui rêvent de devenir vétérinaire

Depuis The Incredible Dr. Pol est devenu un incontournable de NatGeo WILD, le Dr Pol a dû s’habituer à sa renommée tardive. Une autre chose qui est devenue une «nouvelle norme» pour lui est une nouvelle génération de vétérinaires en herbe qui ont été inspirés par son émission.

Ses conseils aux jeunes soucieux des sciences vétérinaires? “Gardez vos notes, c’est la première chose. Obtenez tout ce que vous devez faire pour entrer à l’université. Et puis ne postulez pas à une seule école. Ayez l’esprit ouvert et essayez d’entrer là où vous voulez ou pouvez entrer. »

«Commencez à observer les vétérinaires. Nous avons beaucoup d’étudiants qui viennent ici. Ils viennent ici pour nous observer. Il est important de passer vos heures avec un vétérinaire. “

Des conseils étonnamment simples mais réalistes pour le prochain Dr Pol.

Lire la suite: ‘L’incroyable Dr. Pol ’: la vraie raison pour laquelle le Dr. Emily est partie