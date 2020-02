Ses photos #ThirstyThursday le prouvent!

Les fans de Vanessa Hudgens ont vu l’acteur et la chanteuse grandir sous leurs yeux. Cela se produit naturellement depuis que Hudgens a commencé à agir en tant que jeune adolescent et a continué à travailler chaque année. Maintenant, elle est une adulte de 31 ans. Maintenant, Hudgens effectue une transformation drastique depuis même Vanessa Hudgens 2019 sur #ThirstyThursday.

Vanessa Hudgens | Jamie McCarthy / .

Hudgens a gardé le silence sur son régime de fitness. C’était un peu une surprise quand elle a révélé son nouveau physique sur Instagram le 20 février dans une série de messages #ThirstyThursday.

Vanessa Hudgens au fil des ans

Hudges est apparu en tant qu’invité dans des émissions de télévision comme Still Standing, Quintuplets, Drake & Josh et The Suite Life of Zack and Cody. Elle a également eu des rôles dans des films comme Thirteen et Thunderbirds. C’est High School Musical de 2006 qui a combiné les talents musicaux et d’acteur de Hudgens et en a fait un phénomène Disney. Elle a fait une trilogie de films musicaux de lycée et a daté du costar Zack Efron.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Hudgens a fait des films d’action plus pointus comme Sucker Punch et Machete Kills. Elle a fait des comédies musicales télévisées Grease Live! et louer: en direct. Sa comédie Powerless de DC Comics n’a duré qu’une saison, mais elle continue de travailler dans des films comme Second Act, Polar, The Princess Switch, The Knight Before Christmas et Bad Boys for Life.

Vanessa Hudgens fléchit ses biceps

Dans la première des trois publications Instagram du #ThirstyThursday du 20 février, Hudgens a partagé une vidéo d’elle-même dans le gymnase. “Regardez comme elle transpire”, a écrit Hudgens. “Elle doit être #THIRSTYthursday bahahahahahaha”

Alors que “Only You” de Steve Monite joue, Hudgens pose en tenue de gym à côté d’une balle d’entraînement avec le bras droit fléchi. La peau luisant et les cheveux encore trempés de sueur, Hudgens sort sa langue pour la caméra.

Elle n’a partagé aucun détail sur sa routine ni depuis combien de temps elle travaillait sur cette transformation. Faire des comédies musicales et des films d’action nécessite déjà beaucoup d’entraînement physique, mais cela semble encore plus pénible.

Le toit de Vanessa Hudgens est en feu

Dans son deuxième Instagram #ThirstyThursday, Hudgens a partagé une photo d’elle-même debout sur le toit. Elle porte un bikini noir, des cheveux jusqu’en bas du dos, des biceps et des abdos bien visibles.

Nous pardonnerons l’apostrophe erronée et l’absence de point d’interrogation rhétorique. Ces messages ne concernent pas la grammaire. Ils parlent du travail acharné que Hudgens a clairement mis dans son nouveau look.

Une dernière photo #ThirstyThursday

Hudgens a partagé une dernière photo #ThirstyThursday. C’est une trilogie tout comme High School Musical. «Je pense que mes cheveux avaient soif», a-t-elle écrit.

Cette fois, c’est un gros plan, pas un coup de corps entier. Hudgens est entièrement maquillée, ses cheveux passant sur ses épaules.

Pourquoi maintenant?

Hudgens a passé sept ans à sortir avec Austin Butler et leur relation vient de se terminer. Elle a posté des messages de la Saint-Valentin sur Instagram en profitant de la journée pour elle-même, avec un ours en peluche. La forme physique pourrait être une autre phase de sa vie de célibataire, même si la rumeur veut que Hudgens soit déjà de retour. Les fans et les paparazzis ont repéré Hudgens avec LA Laker Kyle Kuzma.

Il pourrait également y avoir des raisons de carrière. “Disney kid” est une image difficile à secouer, même lorsque vous avez la trentaine, malgré le nombre de rôles adultes qui prouvent que Hudgens est plus qu’une simple merveille musculaire au lycée. Efron a également travaillé le hardcore pour changer son image.

Mais, il n’y a peut-être pas lieu de spéculer. Il n’y a jamais de mauvaise raison pour se mettre en forme, même si vous étiez déjà en forme pour commencer. Allez, Vanessa!