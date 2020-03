Seth Rogen exige que les producteurs de chats libèrent le trou du trou après avoir tweeté en direct lapidé

Deux développements majeurs dans le monde des “chats” se sont fondus sur Twitter mardi soir.

Comme Seth Rogen en direct a tweeté sa première vision du film, alors que très défoncé, un mouvement distinct pour sortir le “Butthole Cut” prenait rapidement de l’ampleur.

La pétition bizarre a débuté lorsque le cinéaste Ben Mekler a tweeté: “J’ai désespérément besoin d’un livre révélateur sur la fabrication de CATS. Cela pourrait vraiment m’aider à traverser cela” – et un abonné a répondu avec peut-être l’histoire de production la plus troublante à ce jour.

Un ami producteur d’un VFX d’un ami a été embauché en novembre pour terminer certains des 400 plans d’effets dans @catsmovie. Tout son travail consistait à retirer les trous de culasse CGI qui avaient été insérés quelques mois auparavant. Ce qui signifie que, quelque part là-bas, il existe une coupe Butthole de chats

– Jack Waz (@jackwaz) 18 mars 2020

Relâchez le Butthole Cut of Cats !! https://t.co/C2VgPqSv1L

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

“Un ami producteur d’un VFX d’un ami a été embauché en novembre pour terminer certains des 400 plans d’effets dans @catsmovie”, a-t-il déclaré. “Son travail consistait à retirer les trous de culasse CGI qui avaient été insérés quelques mois auparavant.”

“Ce qui veut dire que quelque part là-bas, il existe une coupe de trou du cul de chats.”

Naturellement, immédiatement, inévitablement, #ReleasetheButtholeCut est devenu le sujet le plus tendance de Twitter.

Pendant ce temps, au même moment, par pure coïncidence cosmique, Seth Rogen était assis pour regarder pour la première fois le film très ridiculisé.

“Je suis assez défoncé et je regarde les chats”, a-t-il tweeté. “Je n’ai jamais vu l’émission de Broadway. C’est vraiment trippant. Suis-je censé savoir ce qu’est une gelée? Ils l’ont dit 200 000 fois mais je ne sais pas ce qui se passe.”

Ce qui a suivi était un flot de conscience déversant une indication que quelqu’un regardait “Cats” pour la première fois alors qu’il était lapidé.

Les points culminants ont inclus jaillissant au-dessus de “le plus câlin” Judi Dench (pourtant reculant à son manteau de fourrure effroyable); essayer de comprendre les incohérences dans l’échelle et le pantalon; refusant même de mentionner Idris Elba “par respect”; et une quête sans fin et infructueuse pour comprendre ce qu’est l’enfer une “gelée”.

Mais juste au moment où Rogen a finalement décidé de se détacher pour regarder “90 Day Fiance” à la place, il est tombé sur la tendance Twitter des chats et a ajouté sa voix au mouvement, exigeant: “Libérez la coupe Butthole des chats !!”

Je suis assez lapidé et je regarde les chats. Je n’ai jamais vu le spectacle de Broadway. C’est vraiment trippant. Suis-je censé savoir ce qu’est une gelée? Ils l’ont dit 200 000 fois mais je ne sais pas ce qui se passe haha.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Ils les ont fait aller à l’école des chats.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Ces chats mesurent 2 pieds de haut dans ce monde. C’est un énorme putain de chat.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Quelques chats en pantalon. Certains sans pantalon.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Ils bougent tellement drôle.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Judi Dench est dans un manteau de fourrure de chat que je ne peux que supposer socialement épouvantable dans ce monde.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

QU’EST-CE QUE JELLICLE?!,!?

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Les chats CG qui dansent sont bizarres. C’est impressionnant? Je ne sais pas!

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Ont-ils commandé de petits mandrins au fabricant de chaussures pour chats?

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

La barre de lait pour les humains ??! Pour les chats? Est-ce dans le monde Clockwork Orange? Hein?

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Le chat magique est-il une chose?

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Comme pourquoi même faire apparaître ces acteurs sur le plateau? Ils jouent aux chats.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Ian Mckellan juste droit a des doigts normaux.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

“Ouais, je suis un chat mais je claquettes donc je vais devoir commander de minuscules chaussures de claquettes.”

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Oh les chats du train! Enfoncer enfin!

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

Certains chats ont des talons hauts, ce qui est drôle à imaginer dans la vraie vie.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

D’accord, je désactive cette fonction et regarde un fiancé de 90 jours. Bonne nuit. Reste propre, putain.

– Seth Rogen (@Sethrogen) 18 mars 2020

