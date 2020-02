Seulement 2 chansons de Lennon-McCartney sont jamais arrivées n ° 1 sans que les Beatles les interprètent

Vous auriez du mal à retrouver toutes les reprises des chansons des Beatles. En regardant simplement “Hier”, vous compteriez par milliers. Tout le monde, de Frank Sinatra à Joan Baez, a essayé ce classique, écrit par Paul McCartney et attribué à Paul et John Lennon (c’est-à-dire Lennon-McCartney).

Mais si vous voulez regarder le nombre de reprises réussies des Beatles, la liste est plus courte. De toute évidence, Lennon et McCartney ont écrit leur musique avec eux-mêmes en tête en tant que chanteurs, donc vous aviez besoin de cran pour couvrir un morceau comme “Strawberry Fields Forever” ou “Come Together”.

En fait, pour les milliers d’interprétations de chansons de Lennon-McCartney, seules deux ont atteint le n ° 1 du palmarès pop Billboard. Et parmi ces deux, un seul était un morceau que les Fab Four ont enregistré pour l’un des albums studio du groupe.

Peter et Gordon ont eu le premier n ° 1 de Lennon-McCartney

Le membre des Beatles Paul McCartney et Peter Asher

Imaginez créer un groupe et demander à Paul McCartney de vous donner une chanson à enregistrer comme votre premier single. C’était la situation dans laquelle Peter Asher se trouvait en 1964. À l’époque, McCartney sortait avec la sœur de Peter, Jane, et vivait dans la maison de la famille Asher.

Au cours de cette période, Asher a entendu McCartney chanter «World Without Love» et lui a demandé s’il pouvait l’enregistrer car les Beatles n’avaient pas l’intention de le faire. (Lennon a ri de la première ligne et a dit que ce n’était pas bon pour les Fab Four.) Alors Peter et Gordon ont posé la piste en janvier 64.

Lorsque Beatlemania a commencé sérieusement le mois suivant, Peter et Gordon ont surfé sur la vague britannique et ont porté la chanson de McCartney au n ° 1 du palmarès Billboard. (L’année suivante, Paul se lassant de l’hypothèse que tout Lennon-McCartney serait un succès, il a utilisé un faux nom sur «Woman».)

Bien que ce fut un début prometteur pour les artistes qui prévoyaient d’enregistrer des morceaux de Lennon-McCartney, c’était un cas inhabituel parce que les Beatles ne l’avaient pas enregistré. Et un seul artiste atteindrait jamais le numéro 1 avec une piste qu’ils ont mise sur l’un de leurs disques.

Elton John a frappé le numéro 1 avec «Lucy dans le ciel avec des diamants»

Madison Square Garden: Elton John et John Lennon lors de la dernière apparition en direct de Lennon le 28 novembre 1974

Si vous couvrez une chanson interprétée par John Lennon, vous feriez mieux d’apporter votre meilleure voix. C’est ce qu’Elton John a fait en enregistrant «Lucy in the Sky With Diamonds», le morceau légendaire du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Dans ce cas, John a apporté une arme secrète à l’enregistrement: Lennon lui-même à la guitare et au chœur. (Lennon a utilisé un pseudonyme pour l’affaire.) Mais le chanteur et le piano de John ont propulsé la piste au n ° 1 en janvier 75.

Ce serait la fin des pistes de Lennon-McCartney pour atteindre la première place du palmarès Billboard. Mais dans les fichiers John Lennon-John Lennon, un autre top-chart est sorti de leurs brèves sessions ensemble.

Après avoir entendu Lennon travailler sur «Tout ce qui vous passe la nuit», John a demandé s’il pouvait essayer un petit piano (et peut-être une voix) dessus. Lennon a accepté, et cette piste est également allée au n ° 1. C’était la première de Lennon depuis ses jours avec les Beatles – et ce serait la dernière de sa vie.

