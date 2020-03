Shahs of Sunset: Ali Ashouri partage son côté de l’histoire de MJ-Reza Feud

Il n’est apparu que dans deux scènes cette saison sur “Shahs of Sunset” mais Ali Ashouri est le gars au centre de tout le drame.

Ashouri, qui a fait des apparitions dans l’émission Bravo depuis quelques années maintenant, est celui qui a prétendu Reza Farahan’s son mari, Adam, envoyait des SMS inappropriés et sexuels. Il a relayé cette information à Destiney Rose, qui a dit à Reza, ce qui a conduit à une rencontre entre eux trois où Ashouri a dit qu’il se sentait harcelé sexuellement.

Bien que nous n’ayons pas vu leur conversation, Golnesa “GG” Gharachedaghi Plus tard, Ali a déclaré Mercedes “MJ” Javid est celui qui a d’abord qualifié les textes d’Adam de “harcèlement sexuel limite”, avant que MJ ne soit complètement accusé d’avoir déclenché cette intrigue comme une attaque contre Reza et d’avoir utilisé Ali et Destiney pour le faire.

Jusqu’à présent, MJ a nié avoir incité à quoi que ce soit, Destiney a affirmé qu’elle avait été utilisée et Reza a ordonné à tous les acteurs de cesser tout contact avec Ali. Selon Ashouri, cela a fonctionné. TooFab a rattrapé le joueur à temps partiel de “Shahs”, où il a longuement parlé de ses correspondances présumées avec Adam, de ses véritables sentiments à propos de Reza et Destiney et de ses espoirs pour l’avenir.

“Au début, ce n’était évidemment qu’une conversation amicale dans les deux sens”, a déclaré Ashouri à propos de sa chaîne de texte et celle d’Adam. “Il m’envoyait des mèmes et juste des blagues. C’était drôle au début, je répondais. C’était quelque chose qui était tout simplement normal. Et puis c’est devenu plus sexuellement explicite, le contenu est devenu plus agressif et il est devenu plus personnel.”

Il a dit qu’Adam avait commencé à lui poser des questions sur sa vie sexuelle et / ou ses intérêts et que c’était “au point que cela me mettait vraiment mal à l’aise” et lui avait donné l’impression qu’il était “jugé”. Ashouri a ajouté: “Il utilisait ces mèmes et ce porno sexuel et les liens qu’il m’envoyait pour me dégrader, se moquer de moi, m’appeler toutes sortes de noms différents.”

Dans l’émission, Adam a déclaré que tous ses messages étaient destinés à plaisanter, Reza admettant dans une interview qu’ils contenaient des mèmes pornographiques et des GIF. Alors qu’Ashouri dit qu’il a “un bon sens de l’humour”, il a estimé que les messages franchissaient une ligne. À ce stade, dit-il, il a cessé de répondre aussi régulièrement.

Ashouri a également dit qu’il voulait en parler la saison dernière, mais a attendu parce qu’il pensait que Reza et Adam avaient déjà trop de problèmes, y compris leur chat mourant, leur maison volée et Adam lâchant et brisant une émeraude de 15000 $ que Reza avait achetée pour sa mère.

Après avoir vu comment tout s’est déroulé jusqu’à présent dans l’émission, Ali a dit que c’était “très, très compliqué” dans les coulisses. “Il y a des gens impliqués qui mentent, qui ne sont pas véridiques pour se sauver juste pour la position de leur émission et leur relation avec Reza”, a-t-il dit. Appelant spécifiquement Destiney, il a déclaré qu’ils étaient les meilleurs amis, avant de qualifier son comportement de “bizarre” alors qu’elle passait à l’équipe Reza “pour se sauver”.

Il a continué à l’appeler une “personne effrayée et faible qui fera tout ce qu’elle doit pour se sauver avec le spectacle et sa relation avec Reza”. Il a également dit qu’il était “déçu” de ses actions et a demandé: “Comment vivez-vous avec vous-même quand vous aviez quelqu’un qui était un ami incroyable pour vous et vous littéralement, en quelques jours, inversez et arrêtez complètement la communication et dites tout ces choses négatives sur moi? ”

En repensant à son déjeuner avec Reza et Destiney, Ashouri a déclaré qu’il “n’était pas allé se battre” et voulait simplement informer Reza de tout. “Il était très, très combatif, très agressif”, se souvient-il. “Et il a perdu le contrôle. Et je savais que si je me contrôlais et contrôlais mes émotions, ne réagissais pas, alors je suis celui au pouvoir dans cette situation et c’est ce que j’ai fait.”

Il a également critiqué Reza pour avoir immédiatement appelé MJ – qui était à l’hôpital au moment des complications de la grossesse – pour essayer de comprendre sa place dans ce gâchis. “C’est le genre de personne qu’il est”, a déclaré Ali, “Il est très égoïste. Il ne s’agit que de Reza. Il est égocentrique. Il ne parle que de ce qui est important pour lui, contrôle tout le monde autour de lui pour qu’il soit toujours au top” et toujours la personne qui contrôle tout. “

“Quand il m’a agressé, c’est la dernière fois que j’ai vu Reza”, a-t-il affirmé, affirmant que la plupart des acteurs ont cessé de communiquer avec lui après que Farahan leur ait envoyé un SMS leur demandant de ne plus jamais parler avec Ali.

“Malheureusement, cela a fonctionné pour l’ensemble du casting”, a-t-il déclaré. “Un par un, après l’autre, quand le SMS a été envoyé, ils m’ont tous suivi sur Instagram. Donc je n’ai de communication avec personne. Je ne parle pas avec Destiney parce qu’elle me montre ses vraies couleurs et me montre ce que une sorte d’amie qu’elle est. “

Il a dit que MJ est le seul à qui il parle encore et, malgré leurs “différences” en ce moment, ils travaillent sur leur relation et sont toujours proches. “Elle est là pour moi et je vais continuer d’être là pour elle”, a-t-il ajouté.

Suite à un méchant combat entre Reza et MJ lors de l’épisode de la semaine dernière, MJ a nié avoir incité la situation avec Ali. Alors qu’Ashouri dit qu’elle “est impliquée” dans ce qui s’est passé, il a ajouté que “ce n’est pas comme ce qui est décrit”. Il a également dit que son convo hors caméra avec GG était “complètement mal interprété” et il ne lui a jamais dit “MJ m’a dit de dire que je suis victime de harcèlement sexuel”.

“Cela ne s’est jamais produit”, a-t-il dit, ajoutant qu’il était “stupéfait” quand il a vu GG faire cette affirmation dans l’émission. “Ce n’est pas ce que je lui ai dit. Et tu verras ça se jouer pendant la saison, j’ai un rendez-vous avec Golnesa qui est fou.”

Il est également catégorique: c’est lui qui a dit le premier qu’il se sentait harcelé sexuellement, pas MJ, et prétend qu’elle n’a même pas vu les messages texte de première main. “Je vais les libérer au fil du temps”, a-t-il ajouté, “parce que je pense que les gens doivent les voir par eux-mêmes pour voir à quel point Adam était agressif et explicite avec moi envers ces messages texte. Les gens normaux ne parlent pas comme ça. “

Jurer qu’il est “un gars très honnête” qui n’a pas menti, il admet “ça peut même pas sembler bon pour moi de dire la vérité parce qu’il semble que je suis ombragé ou assoiffé ou quoi qu’ils essaient de faire je ressemble. ” Cela étant dit, “j’ai parlé de la vérité et j’ai toujours opéré avec la vérité tout le temps”.

Nous avons également demandé à Ashouri une récente interview de Reza avec Entertainment Tonight, dans laquelle il a déclaré que MJ avait peut-être orchestré tout ce scénario pour donner à Ali une place dans la série. Alors qu’Ali a dit que Reza “a beaucoup d’opinions et qu’il y a droit”, il dit que ce n’est pas le cas.

“J’ai été approché par la production pendant deux saisons, la saison 7 et la saison 8 pour faire partie du casting et je n’ai pas été choisi”, a-t-il déclaré. “Mais ce n’est pas MJ qui essaie de me mettre dans quoi que ce soit, tu sais? J’ai vraiment une relation avec mes amis. Je suis ami avec eux depuis quatre ans et demi. Je ne suis pas ce gars au hasard qu’ils viennent de découvrir [Reza] prétend être “Ce gars d’Ali Ashouri”, comme il aime à le dire. ”

Ashouri a déclaré qu’il serait prêt à comparaître à la réunion s’il était invité et espère être là pour “défendre MJ”. Il a ajouté: “Ils essaient de mettre des mots dans ma bouche que je n’ai pas dit”, et a dit qu’il voulait à nouveau confronter GG à propos de ses commentaires à son sujet.

“Shahs of Sunset” est diffusé le vendredi sur Bravo.