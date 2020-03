Shahs of Sunset: le mari de MJ détruit la maison de Reza dans une crise de rage choquante

Le drame de l’épisode de la semaine dernière de “Shahs of Sunset” s’est écrasé dans la tranche de vendredi comme une boule de démolition.

Après que la querelle entre Reza Farahan et Mercedes “MJ” Javid a explosé à la fête de la piscine de Sara Jeihooni avec Reza blâmant l’expérience de mort imminente de MJ pendant l’accouchement sur ses choix personnels passés en criant, “Votre utérus a explosé parce que vous avez eu dix avortements”, les choses se sont égalisées plus hors de contrôle entre les anciens BFF.

MJ a rapidement appelé son mari Tommy Freight pour relayer ce qui s’est passé lors du “massacre de la piscine” – qui comprenait MJ jetant un verre d’eau au visage de Reza – et les nouvelles ne se sont pas bien passées avec le nouveau père.

Pendant que Reza et son mari, Adam, sortaient pour un brunch, Tommy a pris les choses en main et a vandalisé l’extérieur de leur propriété dans une crise de rage. Il a ensuite justifié ses actions en disant à MJ: “J’ai cassé une plante, je voulais lui casser les jambes. Il a de la chance!”

L’invasion de domicile est survenue après que MJ et Tommy aient découvert que Reza avait également partagé des textes intimes sur la naissance de leur bébé sur Instagram immédiatement après le combat de la piscine.

Après que Reza soit rentré chez lui et ait trouvé l’endroit déchiré, il a regardé les images de sécurité pour découvrir le coupable et a commencé à rassembler les pièces.

“Tommy m’a appelé et m’a dit: ‘Reza, tu es mère, je vais te tuer’, a révélé Reza dans un confessionnal.” Et je me suis dit: ‘Ok poubelle de classe basse’ et j’ai raccroché. “

Reza a discuté de la situation avec Adam, en disant: “À quoi pense-t-elle? Envoyer son mari criminel voyou ici, à quoi, nous faire peur, nous faire du mal?”

“Je suis tellement content que nous ne soyons pas venus”, a déclaré Adam.

Reza a ensuite révélé qu’il avait réussi à obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire contre Tommy.

“Elle est morte pour moi et je veux le voir poursuivi.”

Pendant ce temps, Nema Vand a déjeuné avec MJ pour parler du drame, avec MJ exprimant comment elle devrait ressentir l’amour au lieu de la haine après avoir donné naissance à son premier enfant et Nema a accepté.

“C’est une violation de l’espace personnel”, a déclaré Nema à propos des actions de Reza. Mais il a également condamné les représailles de Tommy en disant: “Qui pourrait jamais dire que c’est une réaction appropriée.”

“J’en ai fini avec Reza. Je veux seulement nettoyer l’air et c’est tout”, a avoué MJ. “J’en ai assez de ces taureaux – t.”

La fin de l’épisode s’est terminée sur une note heureuse, cependant, quand Golnesa “GG” Gharachedaghi a découvert qu’elle était enceinte. La future maman hurle de joie avant de laisser la bonne nouvelle entrer.

Branchez-vous vendredi prochain sur Bravo pour des nouvelles plus juteuses sur la querelle sans fin entre Reza et MJ sur “Shahs of Sunset”.

