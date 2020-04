Shahs of Sunset: MJ admet que ses mains ne sont pas propres dans le scandale de Jenga nu

Reza Farahan et Mercedes “MJ” Javid semble avoir mis leur querelle en attente pour le moment sur la dernière “Shahs of Sunset.“

Lors de l’épisode de vendredi intitulé “Country Fried Persians”, l’ancien BFF s’est retrouvé face à face après que leur relation de plus de 30 ans a été mise à l’épreuve au milieu de rumeurs de tricherie, d’un accouchement menaçant la vie, d’insultes horribles, de vandalisme et d’accusations criminelles.

ICYMI, Reza s’est déchaînée sur MJ, disant: “Votre utérus a explosé parce que vous avez eu dix avortements”, se référant à la naissance de son premier enfant, car il pensait qu’elle était le cerveau derrière des rumeurs salaces sur son mari, y compris lui jouant Jenga nu avec d’autres hommes. Le mari de MJ, à son tour, a saccagé le domicile de Reza, obligeant la star de télé-réalité à obtenir une ordonnance d’interdiction et à déposer un rapport de police.

Le dernier épisode a révélé que les deux hommes tentaient de se réconcilier lors d’un déjeuner, où Reza a immédiatement demandé s’il était correct de mettre des lunettes de soleil alors que les larmes commençaient à couler.

Après avoir présenté un cadeau pour le fils de MJ, Sham, Reza a expliqué son côté de l’histoire et qu’il a été raconté par plusieurs personnes – y compris Destiney Rose – MJ était derrière les rumeurs concernant son mari et a envoyé son ami Ali pour confronter Reza.

“Depuis le jour où Destiney m’a raconté ces choses, ma vie à la maison avec Adam a été un enfer vivant.”

MJ a nié toute connaissance préalable des rumeurs.

Reza a ensuite présenté ses excuses pour les “choses ignobles” qu’il lui a dites à la fête au bord de la piscine et a dit qu’il essaierait de se rattraper. Il a également révélé qu’il avait pardonné à son mari, Tommy, et qu’il ne porterait pas plainte.

Ils ont tous deux accepté d’essayer de réparer leur amitié.

Cependant, plus tard dans l’épisode de l’événement Nema Vand’s Boots & Brews, le gang a décidé d’affronter MJ, car ils ne croyaient pas qu’elle disait la vérité sur le fait de ne rien avoir à voir avec les rumeurs.

“Puis-je vous demander quelque chose”, a commencé Mike Shouhed. “Saviez-vous à propos de ce supposé Jenga nu?”

“Je veux savoir avec quel genre de personnes étaient des potes. Sommes-nous un tas de menteurs?” il ajouta.

Après que MJ ait tenté d’expliquer qu’elle ne savait rien, Mike l’a accusée d’être une “menteuse”.

“Je t’aime et je veux que tu expliques la vérité”, a-t-il dit.

Reza intervint et dit que MJ voulait lui faire croire que ses mains étaient “d’une propreté impeccable” pendant leur déjeuner.

Après quelques instants de silence gênant, MJ a finalement pris la parole.

“J’apprécie vraiment tout ce qui s’est passé hier”, a-t-elle commencé avant que la bombe ne tombe.

“Mes mains ne sont pas propres. Je connaissais la bande de Jenga … je connaissais les messages texte inappropriés … je savais sur quoi Ali avait des problèmes.”

Tout le monde semblait apprécier les excuses, sauf Golnesa “GG” Gharachedaghi, qui lançait constamment des regards peinés.

Cependant, cela pourrait provenir des macaronis et du fromage qu’elle mangeait, car vers la fin de l’épisode, elle a doublé de douleur et a fait appeler les médecins. Mais elle a repoussé le départ à l’hôpital, affirmant que la cause était probablement son intolérance au lactose.

MJ a tenté de consoler GG, mais GG semblait ne pas l’avoir.

Branchez-vous vendredi prochain sur Bravo alors que le groupe affronte Destiney pour son rôle dans la querelle sur “Shahs of Sunset”.

