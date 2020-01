Shahs of Sunset Saison 8: la bande-annonce met en évidence la lutte entre MJ et Reza Farahan – R Kelly Connection

Comme Shahs of Sunset amorce sa huitième saison, le drame ne montre absolument aucun signe d’arrêt. Si quoi que ce soit, ça ne fait qu’empirer.

Bravo a laissé tomber le premier trailer de la saison 8 mercredi, une saison qui se concentrera clairement sur la querelle désagréable entre d’anciens meilleurs amis Mercedes “MJ” Javid et Reza Farahan. Les deux se battent depuis le début de 2019, après que Reza n’ait pas rendu visite à MJ à l’hôpital après la naissance de son premier enfant.

Dans l’aperçu, Mercedes s’exclame “Je n’aime pas être laissé mort à l’hôpital” – tandis que Reza est renvoyé quand il a dit à MJ qu’il n’était “pas content” de son mariage. Alors que la situation dégénère, le mari de MJ, Tommy Feight, aggrave les choses en semblant vandaliser la maison de Reza en représailles.

“J’ai cassé une usine”, crie Feight dans l’aperçu après que la séquence de sécurité ait été diffusée, “je voulais lui casser les jambes.” FYI: Cet incident a conduit Farahan à obtenir un Ordonnance d’interdiction de trois ans accordée contre Feight.

De là, des verres d’eau sont lancés, des voix s’élèvent et Reza, à un moment donné, crie: “C’est comme ça que tu me fais?!” Cette. Regards. Sauvage.

En plus des actualités pour bébés et des promenades dans l’allée pour le reste des stars, la bande-annonce présente également un nouvel acteur, un avec une connexion avec R. Kelly.

À un moment donné, la nouvelle venue Sara Jeihooni montre à Reza une subpeona et dit “ça doit être à propos de mon ex.” Exprimant un choc, Reza demande: “R. Kelly?!”

Nous en apprendrons plus sur cette situation lors de la première de “Shahs of Sunset” le 9 février sur Bravo.