Shahs of Sunset Star GG est “ triste ” quelques jours avant de donner naissance

Golnesa “GG” Gharachedaghi n’est qu’à quelques jours d’accueillir un bébé dans ce monde, mais elle a admis qu’elle n’était pas dans le meilleur état d’esprit.

Lors de son apparition vendredi sur “Watch What Happens Live”, la star de “Shahs of Sunset” a révélé que sa date d’échéance était dans “quelques jours” et a déclaré qu’elle avait lutté pendant sa grossesse en quarantaine au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Sur le plan émotionnel, je ne m’attendais certainement pas à être dans cette position”, a-t-elle commencé à retenir ses larmes. “Je dirais que les deux derniers mois ont pesé un peu sur moi parce que je n’ai pas vraiment pu interagir avec mes amis – ou que je n’avais pas le soutien physique des amis.”

“Et sachant que je ne peux pas avoir toute ma famille avec moi à l’hôpital pour voir mon fils dès sa naissance – ça me rend vraiment triste,

cela me rend triste “, a-t-elle ajouté.

“Eh bien, accrochez-vous”, a déclaré l’animateur Andy Cohen. “Nous sommes tous si heureux pour toi – et nous sommes si heureux de rencontrer bébé Elijah.”

Sur une note positive, GG a déclaré qu’elle n’avait pas eu de fringales de grossesse, car elle est prise en charge pendant qu’elle est enfermée avec ses parents.

“J’ai un repas fait maison trois ou quatre fois par jour, ce qui est incroyable.”

Une autre doublure argentée avec la grossesse est que GG est devenue plus proche de sa sœur, révélant qu’elle était actuellement en ligne en utilisant l’ordinateur de sa sœur alors qu’elle était chez sa sœur.

“Elle a été vraiment utile. Elle a pratiquement monté toute ma crèche toute seule. Donc ça s’est beaucoup amélioré.”

GG a également expliqué si Mercedes “MJ” Javid était authentique lorsqu’elle a consolé GG après une crise de santé lors d’un concert de musique country dans l’un des épisodes les plus récents de l’émission Bravo.

“Je ne pense pas que MJ était sincère. Je sais comment MJ fonctionne. C’est ainsi que son génie fonctionne – sa manipulation – elle montre ce côté d’elle-même et puis dès que vous baissez la garde, puis tout d’un coup, ce petit boom jabs sortent de nulle part et vous êtes comme “Oh mon dieu!” “

Mike Shouhed, qui était également au programme, a déclaré qu’il pensait que MJ était sincère et qu’il n’avait pas de rancune envers elle, même si elle avait provoqué un drame dans l’épisode de vendredi de “Shahs of Sunset” en disant à son fiancé, Paulina, que Mike pourrait être “contrôler”.

“Les femmes avec lesquelles il est devenu sont devenues inféodées à Mike à cause des règles auxquelles elles doivent se conformer”, a expliqué MJ.

Après une explosion où Mike a crié: «Je suis d’opinion, je ne contrôle pas», MJ a finalement présenté ses excuses à Paulina.

À propos de la WWHL, Mike a déclaré qu’il serait même le seul à tenter de réparer l’amitié de MJ et Reza Farahan après que les anciens meilleurs amis aient été dans une querelle amère toute la saison.

Regardez tout le drame vendredi prochain lorsque “Shahs of Sunset” revient à Bravo avec un nouvel épisode.

