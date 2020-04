Shahs of Sunset Star Mike Shouhed parle du tout nouveau bébé de GG

Mike Shouhed révélé Golnesa “GG” Gharachedaghi se porte bien après avoir donné naissance à son nouveau paquet de joie lundi.

Lors d’une interview avec TooFab, le “Shahs of Sunset“La star a déclaré que la nouvelle mère et son petit garçon, Elijah Javad Gharachedaghi, étaient en parfaite santé et prêts à commencer leur voyage ensemble.

“Elle va très bien”, a déclaré le joueur de 40 ans à propos de sa co-star. “Le bébé est tellement mignon. Il a un menton fendu – un nez super mignon. Un bébé vraiment mignon parce que tu sais, quand les bébés sortent, ils ressemblent à des extraterrestres”, a-t-il ajouté en riant.

“Celui-ci est sorti comme, ‘Je suis prêt pour le monde, quoi de neuf? Je suis déjà beau.'”

Mike a ensuite expliqué comment la naissance pourrait éventuellement guérir la relation entre GG et Mercedes MJ Javid, qui se sont séparés lors de cette saison de l’émission de télé réalité Bravo, car les deux sont de nouvelles mères, avec le fils accueillant de MJ, Sham, en avril de 2019.

“Je pense qu’une fois que le sentiment de maternité à l’intérieur de ses coups de pied et MJ est là à côté d’elle comme” Yo, fille, je suis passé par ce genre de choses, voici ce que vous faites à ce sujet “, et peu importe, je pense qu’ils trouveront un commun terrain et être en mesure de réparer leur amitié. “

Alors qu’il envoyait des SMS avec GG et sa petite amie Paulina à propos de la bonne nouvelle, Mike a dit que cela lui avait fait penser à Paulina d’avoir leurs propres enfants à ajouter à sa progéniture de deux enfants d’un précédent mariage.

“Nous avons hâte d’en avoir un nous-mêmes”, a-t-il déclaré. “Elle fait de beaux bébés – c’est une maman incroyable. Autant j’aime les deux que nous avons que je partage avec elle – nous en voulons quelques-unes.”

Il a réitéré que GG se porte très bien et qu’il pense qu’elle est déjà rentrée de l’hôpital.

La route vers le bébé Eljah, cependant, a été difficile pour GG car elle a presque perdu la vie l’année dernière après son premier transfert de FIV réussi. Elle a fini par subir une intervention chirurgicale d’urgence, ce qui a provoqué l’ablation des deux trompes de Fallope.

GG a réessayé en août, avec une deuxième implantation de FIV réussie.

Assurez-vous d’attraper la finale de la saison de “Shahs of Sunset” – que Mike a dit était plus explosif que tout ce que nous avons vu jusqu’à présent – ce vendredi sur Bravo.

