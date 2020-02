Shahs of Sunset Star se demande pourquoi le mari de Reza est sorti de Scott Free dans le scandale de Jenga nu

Le nouvel épisode de dimanche soir de “Shahs of Sunset” étoile Reza Farahan a continué à garder ses rancunes contre Mercedes “MJ” Javid, Ali Ashouri et Destiney Rose, avant de finalement parvenir à une entente avec au moins l’un d’entre eux.

ICYMI, l’ami de Destiney, Ali, a affirmé que le mari de Reza, Adam, avait partagé des photos nues et joué au strip Jenga avec d’autres hommes derrière le dos de Reza. Adam dit que tout a été fait de manière plaisante, Reza le qualifiant de “stupide” pour ses actions. Lorsque Reza a rencontré Destiney et Ali pour passer en revue les allégations, Ashouri a dit qu’il se sentait harcelé sexuellement – et Reza a explosé contre lui.

Au sommet de la nouvelle heure, Golnesa “GG” Gharachedaghi a dit qu’elle avait parlé à Ali elle-même, et il a affirmé que MJ était la première à dire que le comportement d’Adam ressemblait à “du harcèlement sexuel limite”. MJ chuchotant à l’oreille d’Ali était une affirmation que Destiney avait également faite plus tard dans l’épisode.

Défendant son homme dans un confessionnal, Reza a déclaré: “Toutes les choses que j’aime chez Adam sont les raisons pour lesquelles Ali Ashouri a pu se rapprocher si vite. Il pense que tout le monde est bon jusqu’à ce qu’ils fassent quelque chose pour montrer qu’ils ne le sont pas. “

Quand Destiney a essayé d’étendre une branche d’olivier à la fois à Farahan et à son mari en leur envoyant une note et un arbre kumquat, cependant, Adam ne l’avait pas. “Elle n’a jamais dit que je suis désolé”, a-t-il répondu après avoir lu la note. “Un énorme je suis désolé aurait été apprécié.”

Reza a été résignée à simplement “coexister” avec Destiney, lui envoyant un texto que “tout ce qui s’est passé est vraiment blessant / dommageable” et disant que “ses intentions / actions n’étaient pas pures”. Cela dit, il l’a toujours invitée à rejoindre le reste du casting – sans MJ, qui n’apparaissait pas du tout dans l’épisode – pour une course de boue.

Lorsqu’elle s’est présentée au domicile de Reza et d’Adam, Adam lui a dit de parler à son mari. “Je pensais venir pour parler de textes inappropriés et de Jenga nu et il commence à parler de harcèlement sexuel”, lui a dit Reza, expliquant pourquoi il était si frustré. «Si j’étais toi, je me serais dit ‘Yo mec, c’est mon ami et son mari. Tu parles de harcèlement sexuel et c’est la première fois que j’en entends parler.’ Je suppose donc que vous saviez ce qui se passait. “

Destiney a juré qu’elle n’avait aucune idée qu’Ali susciterait un sentiment de harcèlement sexuel, affirmant après la rencontre désastreuse Ali

“m’a spécifiquement dit que Mers lui avait dit de le faire lors de ce déjeuner.” Croyant maintenant que Destiney avait été “mis en place”, ils s’étreignirent.

Adam, quant à lui, a défendu ses textes en disant qu’il avait envoyé Mike Shouhed les mêmes types de messages. Cependant, au fur et à mesure de la diffusion de l’épisode, Shouhed, interrogé par Adam, ne semblait pas autant attraper son comportement présumé qu’Ali et MJ l’avaient fait pour l’avoir appelé.

«Oh putain. Adam s’est échappé Scott… en parlant de vouloir des excuses… il a aussi joué un grand rôle dans tout ça… n’est-ce pas? il a tweeté.

Reza a répondu immédiatement, en écrivant: “Pas du tout, j’ai eu affaire à mon homme à la maison. Mon meilleur ami de 30 ans, m’a sali et m’a vendu pour une version plus courte et moins belle de moi. PeriodT #shahs #wisdom # les faits”.

“Period n’a pas de T! Plus ur mans agissant tout neuf”, a répondu Mike. “Dis juste! Nous verrons tous qui sera très prochainement responsable. La vérité sort TOUJOURS.”

Quand un fan a demandé plus tard si Reza et Mike se battaient vraiment, Shouhed a répondu: “Nous sommes les meilleurs amis. Mais cela ne signifie pas que quiconque obtient simplement un laissez-passer. Nous avons besoin de réponses. Les gens doivent être tenus responsables.”

“Shahs of Sunset” est diffusé le dimanche sur Bravo.