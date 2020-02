Shahs of Sunset’s Mike Shouhed ‘Can’t Shed’ Bad Boy Image

“Shahs of Sunset” les téléspectateurs vont voir une version différente de Mike Shouhed lorsque la saison 8 débute ce week-end. “La meilleure version”, promet même la star de télé-réalité.

Shouhed a été initialement intégré à la série Bravo pour remplir le rôle de joueur, ce qu’il n’a eu aucun problème à faire ces premières années. Il a construit cette réputation de mauvais garçon encore plus lorsque son mariage avec Jessica Parido s’est effondré après avoir avoué l’avoir trompée.

“J’ai fait quelques interviews aujourd’hui où ils sont comme si vous étiez le mauvais garçon. Je ne peux pas jeter cette peau”, a déclaré Shouhed à TooFab lorsqu’il nous a rejoint en studio. Mais maintenant, il jure qu’il est un homme changé.

La nouvelle saison verra Mike sortir avec une autre femme, une mère célibataire nommée Paulina Ben-Cohen. C’est une relation qui non seulement s’est accélérée rapidement, mais qui, selon lui, a eu un impact très positif sur lui.

“Un bon petit ami / petite amie vous fera devenir la meilleure version de vous-même. C’est ce que Paulina m’a fait”, a-t-il déclaré. «Je reflète en quelque sorte son étonnement et je pâlis d’étonnement, mais j’essaye.»

Shouhed a dit que les deux avaient leur premier rendez-vous à une Taco Bell – la suggestion de Paulina, pas la sienne – et étaient restés assis “pendant des heures” à parler. “C’est arrivé au point où le gardien de sécurité est venu et a dit:” Vous vous amusez beaucoup “”, se souvient-il. “Je me disais:” Oh putain, nous sommes à Taco Bell “, j’ai oublié parce que le monde autour de moi n’existait pas quand j’étais avec elle. Je savais dès la seconde où je l’ai rencontrée, j’allais être avec elle pour le reste de ma vie. “

Bien qu’il n’y ait presque aucune mention d’elle sur la page Instagram de Shouhed, il a assuré à TooFab que les deux sont toujours bien ensemble IRL.

“Elle est privée. J’ai appris de mes erreurs”, a-t-il expliqué. “Ma relation passée, fille incroyable, mais nous étions tous sur le point,” Prenons des photos de tout ce que nous faisons et publions-les “et malheureusement pas beaucoup de gens, ils seront heureux pour vous, mais ils ne veulent pas que vous le fassiez être plus heureux qu’eux. Ils vont troller et essayer de vous faire sentir malheureux et ils feront tout pour détruire ce que vous avez construit. Je voulais un peu la mettre sous les projecteurs parce qu’elle est tellement concentrée sur le fait d’être la meilleure maman possible. “

Il a dit que ses costars étaient “très accueillants” pour Parido, qui fait ses débuts lors de la première de dimanche. “Avec Jessica, ils lui ont donné du fil à retordre, la pauvre fille”, a-t-il ajouté, “mais avec Paulina, ils étaient super sympas et ils l’ont accueillie à bras ouverts”.

Cela étant dit, Nema Vand fait un commentaire sur “l’œil errant” de Mike dans l’épisode. Alors que Shouhed a dit qu’il aime “regarder les gens”, il insiste sur le fait qu’il ne vérifie personne. “Je trouve la beauté chez les femmes et les hommes. Cela peut être un peu confondu avec moi d’avoir un œil errant, mais je ne le fais pas”, a-t-il déclaré. “Je suis juste étourdi. J’aime regarder les choses!”

“Shahs of Sunset” sera diffusé dimanche soir sur Bravo.