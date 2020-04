Shahs of Sunset’s Reza s’effondre en larmes alors que GG subit une chirurgie d’urgence

Le dernier “Shahs de Sunet“l’épisode n’a pas déçu dans le département de théâtre avec un remords Reza Farahan fondre en larmes et Golnesa “GG” Gharachedaghi être transportée aux urgences pour une intervention chirurgicale sur son système reproducteur.

ICYMI, Reza a explosé sur son ancienne meilleure amie, Mercedes “MJ” Javid, en disant: “Votre utérus a explosé parce que vous avez eu dix avortements”, se référant à son accouchement difficile, car il pensait qu’elle était le cerveau derrière des rumeurs salaces sur son mari. À cette époque, GG a découvert qu’elle avait fait une fausse couche et qu’elle prenait des médicaments pour dissoudre le fœtus, qui était «coincé» dans l’une de ses trompes de Fallope.

Vendredi, l’émission de téléréalité Bravo a réuni les deux drames alors que le gang se rassemblait – sans MJ – pour soutenir GG et confronter Reza à propos de son comportement.

Avant le regroupement familial, GG a été vu se rendre à une session de reiki pour guérir à la fois physiquement et émotionnellement après la nouvelle de la fausse couche.

En rentrant chez elle après le rendez-vous, GG a déclaré qu’elle devait se rendre aux urgences à cause d’une douleur extrême qui la faisait se replier en position fœtale.

Elle s’est réveillée dans un lit d’hôpital avec ses parents à ses côtés. Ils lui ont dit quelles procédures les médecins avaient effectuées.

“Ils ont sorti mes deux trompes de Fallope. Je ne pourrai jamais tomber enceinte de façon naturelle”, a-t-elle déclaré dans le confessionnal.

“Tomber enceinte trop de fois par accident, pour ne plus jamais pouvoir tomber enceinte accidentellement … c’est mon karma que je mérite pour la vie que j’ai menée pendant tant d’années.”

Elle a toutefois semblé pleine d’espoir, car elle a expliqué plus tard comment elle avait géré la situation.

“Je suis arrivé à un si bon endroit dans ma vie, que je sais que finalement je vais aller bien, alors je me permets de guérir et d’être bien en ce moment.”

Lors d’un voyage de shopping avec son mari Adam, Reza a révélé à quel point il était bouleversé par Mike Shouhed et Nema Vand après avoir eu l’impression d’avoir pris le parti de MJ dans la querelle amère.

“J’ai bloqué Mike et Nema de mon téléphone, sur Twitter, sur Instagram, car rien de bon n’est venu d’eux essayant de régler les problèmes avec MJ et moi”

Mais quand ils se sont tous réunis – y compris Destiney Rose et Sara Jeihooni – Reza n’a pas pu empêcher les larmes de couler en racontant sa version de l’histoire.

“J’essaie de vous expliquer à quel point je me sentais isolé et seul,” commença-t-il. “Je deviens irrationnel quand j’ai l’impression d’être attaqué et que je me sens blessé. Je suis une personne responsable – tout ce qui s’est passé s’est produit. J’ai dit ces choses ignobles et dégoûtantes parce que j’étais tellement blessé.”

Et Reza est même allé jusqu’à dire qu’il était désolé.

“J’aurais pu faire tout différemment, je l’ai fait. J’étais stupide. Je veux m’excuser auprès de tout le monde de vous avoir mis dans une position où vous avez dû choisir entre deux personnes qui vous tiennent à cœur.”

“Je suis désolé, je ne voulais pas”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, MJ et son mari Tommy étaient confrontés à l’ordonnance de non-communication que Reza a imposée à Tommy après avoir vandalisé la maison de Reza en représailles pour les choses dites à MJ.

Ils ont rencontré un avocat qui a déclaré que les accusations criminelles portées contre lui par Reza pourraient potentiellement mettre Tommy en prison.

“C’est un clou de neuf pouces dans notre amitié, dans notre famille. C’est fini”, a expliqué MJ dans un confessionnal.

Reza était dans un état d’esprit différent, cependant, l’épisode se terminant avec lui admettant qu’il devait des excuses à MJ.

“Il est clair que je dois m’excuser auprès de MJ et j’espère que nous pourrons construire une nouvelle fondation et une nouvelle forme d’amitié au sol zéro et aller de l’avant à partir de là.”

Nous verrons à quel point cela se passe bien dans le prochain épisode!

Catch “Shahs of Sunet” vendredi via Bravo.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Shahs of Sunset Stars célèbre la fête de naissance de Golnesa Gharachedaghi