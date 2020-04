Shahs Star MJ dit qu’elle souhaitait avoir poussé Reza dans la piscine pendant l’explosion

Mercedes “MJ” Javid et Nema Vand se sont regroupés pour montrer qui, selon eux, est le véritable coupable de la querelle de MJ avec Reza Farahan.

Vendredi, lors d’un épisode virtuel de “Watch What Happens Live”Shahs of Sunset“les stars ont été grillées par l’hôte Andy Cohen pour révéler qui a allumé le match pour le” boeuf “entre les BFF de 30 ans.

ICYMI, Reza a explosé sur MJ, en disant: “Votre utérus a explosé parce que vous avez eu dix avortements”, se référant à son accouchement difficile, car il pensait qu’elle était le cerveau derrière des rumeurs salaces sur son mari, y compris des allégations de harcèlement sexuel. Le mari de MJ, à son tour, a saccagé le domicile de Reza, obligeant la star de télé-réalité à obtenir une ordonnance d’interdiction et à déposer un rapport de police. Et MJ était déjà plus que contrariée car Reza n’était pas venue lui rendre visite à son nouveau-né à l’hôpital.

“Je pense que Destiney est finalement en faute ici”, a expliqué Nema à Andy. “Je pense qu’elle a opposé un ami – je pense qu’elle était impliquée dans tout cela. Je pense qu’elle a opposé des amis les uns aux autres.”

“Je ne sais pas comment elle a échappé à la colère de Reza, je ne comprends pas”, a-t-il ajouté.

Après la déclaration de Nema, MJ a laissé savoir ce qu’elle ressentait vraiment pour son ancienne copine.

“Destiney vous a menti, Andy.” Dit MJ en pointant la caméra. “Plusieurs fois”, intervint Nema.

MJ a poursuivi en expliquant que Destiney ne disait pas la vérité quand elle a dit qu’Ali Ashouri était l’ami de MJ, alors qu’en réalité, selon MJ, Ali était plus proche de Destiney, même “en repérant ses huit grands afin qu’elle puisse se préparer à filmer la saison.”

Ali est celui qui a affirmé que le mari de Reza, Adam, envoyait des SMS inappropriés et sexuels.

“Alors arrêtez de prétendre qu’il n’était pas là pour vous”, a déclaré MJ à propos de Destiney sur WHHL. “Arrête de mentir, Destiney.”

Nema avait son propre point de vue sur Destiney, en disant: “Elle pleure, elle ment. Vous le savez.”

“Trop”, a ajouté MJ.

Andy a également demandé si MJ regrettait d’avoir accepté l’invitation de Nema à la fête de la piscine, où sa rivalité avec Reza a explosé.

“Non, parce que le mien et le cœur de Nema étaient au bon endroit”, a-t-elle expliqué. “Je pense qu’il va y avoir un câlin maladroit – comme si j’étais furieux qu’il s’éloigne. Je me disais:” Je mérite mieux en tant qu’ami. “”

Andy a ensuite demandé si elle était désolée d’avoir laissé son mari aller chez Reza “sachant qu’il voulait battre Reza”, MJ a déclaré qu’elle ne tolérait absolument pas ces actions.

“Je suis vraiment désolée que cela se soit produit. J’aurais aimé pouvoir l’empêcher”, a-t-elle expliqué. “Reza n’avait pas raison de dire que j’ai envoyé [Tommy] Là. C’était complètement hors de mon contrôle. “

Quant à avoir des regrets d’avoir jeté son verre au visage de Reza, MJ a déclaré: “Non”.

“Je souhaite l’avoir poussé dans la piscine”, a-t-elle ajouté, expliquant pourquoi elle ne comprend toujours pas comment Reza n’a pas “tout laissé tomber” et est venue lui rendre visite à l’hôpital alors qu’elle souffrait de son accouchement.

Dans l’épisode de vendredi de “The Shahs of Sunset”, cependant, MJ et Reza ont fait la paix l’un avec l’autre.

“Le fait que nous ayons dit que nous manquions tous les deux d’empathie pour ce que l’autre traversait est une grande percée”, a déclaré MJ à Reza lors d’un voyage à Hawaï pour célébrer l’anniversaire de la petite amie de Mike Shouhed.

Reza a accepté, disant qu’ils prendraient tous les deux des mesures pour réparer leur relation.

Attrapez encore plus de drame sur le prochain “Shahs of Sunset” vendredi via Bravo.

