Shailene Woodley est dans “une relation ouverte”.

Shailene Woodley – qui joue dans le nouveau film ‘Endings Beginnings’ à propos d’une femme déchirée entre sortir avec deux meilleurs amis – a révélé qu’elle avait été dans une relation ouverte dans le passé.

L’actrice de 28 ans – qui joue dans le nouveau film “ Endings Beginnings ” à propos d’une femme déchirée entre sortir avec deux meilleurs amis – a révélé qu’elle avait une expérience des relations ouvertes et monogames et croyait que les gens devraient être libres d’aimer qui ils veulent.

Elle a déclaré au New York Times: “Écoutez, je suis quelqu’un qui a vécu à la fois une relation ouverte et une relation profondément monogame dans ma vie, et je pense que nous sommes à une époque où il ne devrait y avoir de règles que pour le ceux conçus par deux personnes dans un partenariat – ou trois personnes, quel que soit votre bateau! Mais il doit y avoir un niveau de responsabilité dans toute dynamique relationnelle, et cette responsabilité est simplement l’honnêteté, la communication et la confiance. En dehors de cela, c’est vraiment aucune de nos affaires ce que les gens choisissent de faire de leur vie.

“Nous sommes socialement conditionnés pour supposer qu’une personne peut être notre fin, tout. L’idée d’être avec quelqu’un … est seulement parce que vous êtes tombé amoureux de cette personne, ou parce qu’il y a une nouveauté à vous comprendre à cause de ce que cette personne peut vous offrir?

L’actrice de “ Big Little Lies ” a expliqué que les relations étaient dans son esprit, même si elle est heureusement célibataire après la fin de sa romance à long terme avec le joueur de rugby Ben Volavola.

Elle a déclaré: “C’est un concept auquel je pense souvent en ce moment, car je suis très célibataire et j’ai choisi d’être célibataire pendant un certain temps.”

Le nouveau film a également amené Shailene à considérer ses relations passées et elle a révélé qu’elle avait été dans une relation abusive lorsqu’elle était plus jeune.

Elle a dit: “À la fin de mon adolescence, j’avais une idée forte de mon identité et du sens de ma vie, mais j’ai ensuite vécu une relation abusive. Cela, combiné avec, honnêtement, le succès commercial que j’ai eu dans cette industrie a commencé à porter sur mes forces. Mes 20 ans ressemblaient un peu à être dans une machine à laver, où vous êtes jeté partout. ”

