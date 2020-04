Shailene Woodley s’ouvre sur la séparation de son petit ami

2020-04-21 20:30:06

Shailene Woodley s’est séparée de son petit ami après avoir réalisé qu’elle n’était pas en mesure de «s’engager pleinement» dans une relation.

La star de “Divergent” sortait avec le joueur de rugby Ben Volavola et ils étaient “sur la voie du mariage et des enfants” mais elle a décidé qu’elle ne pouvait pas être “disponible” pour lui.

Elle a déclaré: “J’étais dans une relation avec quelqu’un et nous étions sur la voie du mariage et des enfants … [But then] J’ai réalisé que j’étais encore à un âge où je ne pouvais pas m’engager pleinement. Je ne pouvais pas être disponible pour lui comme je le voulais. Je ne m’aimais pas pleinement. ”

Et l’actrice de 28 ans dit que le tournage de son nouveau film l’a aidée à être “véridique” dans sa vraie vie.

Parlant de son rôle dans «Endings Beginnings», elle a ajouté: «Ce que l’improvisation d’un film entier vous oblige à être véridique de telle sorte que même dans votre propre vie, vous ne le faites pas. En raison de cet état brut et vulnérable que nous avons soumis tout en jouant ces personnages, j’ai beaucoup appris sur ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas dans ma vie personnelle. ”

Shailene a estimé que dans le passé, elle avait utilisé des relations pour la “distraire” de se connaître.

Elle a partagé: “J’essayais d’utiliser des relations pour me distraire de me connaître. Je ne peux pas fuir moi-même. Je peux essayer, mais ma maison n’est pas si grande.”

L’actrice «Insurgée» a également dévoilé l’un de ses ex amants, qui, selon elle, a aidé à «guérir» sa relation avec la sexualité.

Elle a expliqué à Bustle: “J’ai eu un amant qui m’a beaucoup appris sur mon propre corps et ma propre connexion émotionnelle au sexe. traverser ce voyage. J’adore le sexe. Je pense que c’est l’une des expériences les plus sous-estimées, sous-estimées et sous-évaluées que nous ayons. “

